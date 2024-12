Mit über 3,6 Millionen Kunstwerken und 130.000 Künstlern, die bereits in den Büchern verzeichnet sind, wird ArtMajeur by YourArt eine Schlüsselposition in einem schnell wachsenden Sektor einnehmen.

Maurice Lévy, der YourArt im Jahr 2023 gründete, hat gerade eine Mehrheitsbeteiligung an Artmajeur erworben, einer Online-Kunstplattform, die im Jahr 2000 gegründet wurde.

Diese neue Plattform, die von YourArt ArtMajeur genannt wird, wird eine Schlüsselposition auf dem globalen Online-Kunstmarkt einnehmen und über 3,6 Millionen Kunstwerke, 13.000 Künstler und fast 700 Galerien zusammenführen.

Sie ist in 78 Ländern tätig nicht nur in Frankreich, anderen europäischen Ländern und den Vereinigten Staaten, sondern auch in Japan, China, Mexiko, Brasilien

In den nächsten Monaten werden die beiden Plattformen ihre Geschäftstätigkeiten schrittweise zusammenführen. ArtMajeur by YourArt profitiert von bestimmten Vorzügen, die sich perfekt ergänzen, und ist auf dem besten Weg, die führende Plattform für Sammler, Kunstliebhaber, Galerien und alle Künstler zu werden:

Stärke. Dank der Expertise von Artmajeur verzeichnet das neue Unternehmen jeden Monat über eine Million Einzelbesuche und beabsichtigt, weiter zu wachsen;

• Auswahl. Sammler finden garantiert eine größtmögliche Auswahl an Werken und Künstlern, ob anerkannt, gefeiert oder noch zu entdecken;

• Wirkung. Artmajeur hat seit 2017 sein Wissen über den Markt erweitert und dieses Know-how, kombiniert mit der Erfahrung von YourArt, hat bereits zu einem täglichen Verkauf von etwa 40 Kunstwerken geführt. Artmajeur by YourArt beabsichtigt, vom erwarteten Wachstum auf dem Online-Kunstmarkt zu profitieren;

• Technologische Führungsposition. Mit YourArt kommt Iris, die von den Mitarbeitern entwickelte künstliche Intelligenz, die Kunstliebhabern eine Vielzahl von Werkzeugen zur Verfügung stellt, mit denen sie Kunst entdecken können, und Künstlern bei der Schaffung von Kunstwerken hilft;

• Kreativität. Das redaktionelle Know-how von YourArt (Kuratierung durch Kunstexperten, Publikationen, Videos, soziale Medien usw.) und die Unterstützung, die Künstlern angeboten wird (Ausstellungen, private Vorführungen, Treffen, Beratung usw.), werden allen Kunstliebhabern und Künstlern auf der neuen Plattform zur Verfügung gestellt.

"Dies ist der Beginn eines großartigen Abenteuers und wir freuen uns, dass wir diesen Zusammenschluss mit den Gründern von Artmajeur abgeschlossen haben. Sie haben hart und geduldig daran gearbeitet, einen globalen Marktplatz aufzubauen, mit Verkäufen in Dutzenden von Ländern, und diese Stärke, kombiniert mit dem Know-how von YourArt in Bezug auf künstliche Intelligenz, wird es uns ermöglichen, ein globaler Akteur zu werden, der Sammler, Künstler, Galerien und alle Kunstliebhaber bedient."

Maurice LÉVY, Gründer von YourArt

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241218167968/de/

Contacts:

Presse:

Manon Lachaux presse@yourart.art +33 1.41.10.05.53