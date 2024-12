Langenlonsheim (ots) -Das 1711 gegründete Weingut Zwölberich geht mit einem neuen Webauftritt inklusive Online-Shop und einem experimentellen, KI-gestützten Chatbot zur optimierten Kundenberatung online (www.zwoelberich.de). Zwölberich ist einer der Pioniere des ökologischen Weinanbaus in der Weinregion an der Nahe und bewirtschaftet seine Weinberge seit 1993 nach den biodynamischen Demeter-Richtlinien. Mit seiner neuen Online-Präsentation ist das mehrfach ausgezeichnete Bio-Weingut erneut am Puls der Zeit und verbindet nachhaltigen Weinbau mit zukunftsorientierter Digitalisierung.Das neugestaltete Webdesign, die Fotos und Menüstruktur des Webauftritts orientieren sich farblich und inhaltlich an der neuen Corporate Identity der Marke Zwölberich und geben den Web-Besuchern Einblicke in die über 300-jährige Geschichte des traditionsreichen Weinguts, die regionale Bodenvielfalt seiner Weinlagen und die Erzeugung von Spitzenweinen durch nachhaltigen Weinbau. "Durch das zeitlose, aufgeräumte Design in Naturtönen, kombiniert mit einer hochwertigen Bildsprache, klaren Schrift und reduzierten Ästhetik, möchten wir den Fokus auf das Wesentliche lenken und eine natürliche Wertigkeit vermitteln", erklärt Pauline Weller, Brand Manager im Weingut Zwölberich. Im neu kategorisierten Online-Shop können die Kunden unter anderem Gutsweine, Lagenweine und Ortsweine sowie Sekte und Seccos und speziell zusammengestellte Weinpakete bestellen. Für weitere Informationen und Empfehlungen zum Weingut, Weinsortiment und zu den Rebsorten hat Zwölberich erstmals einen experimentellen Chatbot als digitalen Weinberater implementiert. Web-Besucher sind dazu eingeladen, den auf Künstlicher Intelligenz (KI) basierenden Chatbot auszuprobieren und ihre Erfahrungen mit dem Team des Weinguts zu teilen."Mit den Services in unserem neuen Webauftritt möchten wir unsere Kunden und Geschäftspartner noch ausführlicher und transparenter über unsere Philosophie der Nachhaltigkeit und unsere Weine informieren und beraten", sagt Jens Weller, Geschäftsführer des Weinguts Zwölberich und zugleich Inhaber des Darmstädter Unternehmens toplink, einem Anbieter von Business-Kommunikationslösungen aus der Cloud. "Nachhaltigkeit und Digitalisierung besitzen eine große transformative Kraft, die sich gegenseitig verstärken kann. Deshalb setzen wir in Zukunft nicht nur auf eine nachhaltige, sondern auch auf eine digitale Transformation. Unsere neue Webseite mit KI-gestütztem Chatbot, die interne Einführung eines Business Communications Management Systems und weitere digitale Prozessoptimierungen sind erst der Anfang."Pressekontakt:Zwölberich GmbHPauline WellerBrand ManagerTel. +49 (0)6704 92030presse@zwoelberich.degriffith prThomas GriffithTel. +49 (0)6172 137330zwoelberich@griffith-pr.deOriginal-Content von: Zwölberich GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/176505/5934215