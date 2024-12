Die Bank of Japan wird am frühen Donnerstagmorgen ihren Zinsentscheid bekannt geben. Die Folgen könnten ebenso weitreichend wie gravierend sein.Am Mittwochabend wird sich die US-Notenbank mit ihrem letzten Leitzinsentscheid für dieses Jahr zu Wort melden. Marktteilnehmende rechnen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit damit, dass der Leitzins erneut zum 25 Basispunkte gesenkt wird. Dementsprechend haben sich Anleger bereits vorab auf vielen Märkten, darunter vor allem dem Aktien- und Krypto-Markt, long positioniert. Der Ausblick der Notenbanker für das kommende Jahr könnte zwar zu Unsicherheit führen, erwartet wird ein langsameres Tempo der geldpolitischen Lockerungen. Auch diese …