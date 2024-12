Die Merck-Aktie verzeichnete im XETRA-Handel einen leichten Rückgang, wobei der Kurs zwischen 139,25 und 140,30 EUR schwankte. Trotz solider Quartalsergebnisse - mit einem Gewinn pro Aktie von 1,86 EUR und einer Umsatzsteigerung von 1,8 Prozent auf 5,27 Milliarden EUR - bleibt die Aktie deutlich unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 177,00 EUR vom August 2024. Die Analysten zeigen sich dennoch optimistisch und prognostizieren einen fairen Wert von 186,71 EUR je Aktie, was erhebliches Aufwärtspotenzial signalisiert.

Dividendenaussichten und Zukunftsprognosen

Für das Geschäftsjahr 2024 erwarten Experten einen Gewinn je Aktie von 8,77 EUR. Die Dividende soll voraussichtlich von 2,20 EUR auf 2,35 EUR je Aktie steigen, was das Vertrauen in die finanzielle Stabilität des Unternehmens unterstreicht. Die nächsten Quartalszahlen werden für den 6. März 2025 erwartet und dürften weitere Einblicke in die Geschäftsentwicklung gewähren.

Anzeige