InEight, ein führender Anbieter von Projektmanagementsoftware für die Bauindustrie, und Project Control Academy (PCA), eine renommierte Schulungseinrichtung für Projektsteuerung, haben sich in einer strategischen Partnerschaft zusammengeschlossen, um die besten Vorgehensweisen im Bereich der Projektsteuerung zu fördern und zu standardisieren. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit werden führende Expertise, Technologiestandards und praktische Ressourcen einschließlich praktischer Schulungskurse bereitgestellt, um Fachleute über die neuesten Technologien und Best Practices im Bereich der Projektsteuerung zu informieren.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241217051550/de/

(Graphic: Business Wire)

Angesichts des rasanten technologischen Wandels, der die Bauindustrie und deren Projektsteuerungsprozesse umwälzt, ist es entscheidend, über die neuesten Tools, Softwarelösungen und Techniken auf dem Laufenden zu bleiben. Uneinheitliche Prozesse führen zu Ineffizienzen, was die dringende Notwendigkeit unterstreicht, standardisierte und integrierte Arbeitsweisen zu entwickeln. Der anhaltende Mangel an qualifizierten Fachkräften im Bereich Projektsteuerung mit Expertise in fortschrittlichen Tools und Methoden verdeutlicht den dringenden Bedarf an umfassenden Schulungen und beruflicher Weiterentwicklung, um diese Qualifikationslücke zu schließen.

"Die Talentförderung ist für das Wachstum der Branche wesentlich," sagte Kamran Akbarzadeh, PhD, PMP, DTM, CEO der Project Control Academy. "Indem wir Branchenpartner in die Entwicklung künftiger Schulungs- und Entwicklungsinitiativen einbeziehen, befähigen wir Projektexperten, neue Fähigkeiten zu erwerben, Wissenslücken zu schließen und ihre digitale Entwicklung mit Klarheit, Vertrauen und einem gemeinsamen Verständnis von Best Practices anzutreten."

InEight freut sich über die Partnerschaft mit PCA, um durch den Austausch von technologischem Fachwissen die Arbeitsweisen in der Branche voranzubringen.

"Die erfolgreiche Durchführung komplexer Bauprojekte wird immer schwieriger, nicht einfacher", so Brad Barth, CPO von InEight. "Wir schätzen die wichtige Arbeit, die die PCA für unsere Branche in Bezug auf die Ausbildung und berufliche Fortbildung von Fachleuten im Bereich Projektsteuerung leistet, und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit, um weltweit mehr Kontrolle und Sicherheit in Bauprojekte zu bringen."

"Diese Partnerschaft ist ein entscheidender Schritt, um die Zukunft der Projektsteuerung zu gestalten", sagte Shohreh Ghorbani, Gründer der Project Control Academy. "Indem wir das technologische Fachwissen von InEight mit der Schulungskompetenz der PCA vereinen, möchten wir Projektfachleuten die Werkzeuge und das Wissen vermitteln, um die heutigen Herausforderungen zu meistern, sich an neue Technologien anzupassen und Innovationen voranzutreiben, welche die Branche über Generationen hinweg neu definieren werden."

Gemeinsam gestalten InEight und PCA die Zukunft, indem sie modernste Technologie nutzen und Fachleuten die Werkzeuge und das Wissen vermitteln, die notwendig sind, um Effizienz, Innovation und Erfolg in einer zunehmend digitalen Branche voranzutreiben.

Bleiben Sie auf dem Laufenden über kommende Veranstaltungen und Schulungsmöglichkeiten, indem Sie dem Project Professionals Network (PPN) beitreten, einer globalen Gemeinschaft, die die PCA geschaffen hat, um Projektfachleute weltweit zu vernetzen und zu befähigen.

Über InEight

InEight ist ein führender Anbieter von Projektmanagementsoftware für die Bauindustrie, der über 850 Unternehmen bei anspruchsvollen Projekten in Branchen wie Bau- und Ingenieurwesen, Verkehrsinfrastruktur, Bergbau, Wasserwirtschaft, Energie und erneuerbare Energien sowie Öl, Gas und Chemie unterstützt. Unsere integrierte, modulare Software ist speziell für den Anlagenbau und andere komplexe Projekte konzipiert und wird für die Verwaltung von Projekten im Wert von über 1 Billion US-Dollar weltweit eingesetzt. Die Software steuert das Projektinformationsmanagement sowie Kosten, Zeitpläne, Verträge und Bauabläufe, und liefert durch fortschrittliche Analysen und KI wertvolle Einblicke. Die Lösungen von InEight lassen sich flexibel den dynamischen Anforderungen der modernen Bauindustrie entsprechend anpassen und skalieren und fördern dabei die operative Exzellenz sowie erfolgreiche Projektergebnisse. Weitere Informationen finden Sie, indem Sie InEight auf LinkedIn folgen oder die Website des Unternehmens InEight.com besuchen.

Über Project Control Academy

Die Project Control Academy mit Sitz in Texas, USA, unterstützt Projektfachleute aus über 175 Ländern weltweit. Sie wurde mit dem klaren Ziel gegründet, die Qualifikationslücke im Bereich Projektsteuerung zu schließen, indem sie erstklassige Schulungen, Ressourcen und fachkundige Anleitung in den Bereichen Projektsteuerung und Projektführung anbietet.

Heute ist die Project Control Academy (PCA) der führende Anbieter umfassender Online-Schulungsprogramme im Bereich Projektsteuerung und bedient Kunden weltweit. PCA bietet erstklassige Schulungsdienste für Projektfachleute und Führungskräfte, die ihre Projekte (und Organisationen) auf ein außergewöhnliches Leistungs-, Produktivitäts- und Rentabilitätsniveau bringen möchten. Weitere Informationen finden Sie, indem Sie PCA auf LinkedIn folgen oder die Website des Unternehmens projectcontrolacademy.com besuchen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241217051550/de/

Contacts:

Medienkontakt

Linda Helm, InEight Marketing Director +1 815-354-3645 pr@ineight.com

Kamran Akbarzadeh, Project Control Academy's CEO support@projectcontrolacademy.com