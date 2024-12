The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 18.12.2024Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 18.12.2024ISIN NameJP3802670004 FANCL CORP.SE0017885155 BRANDBEE HOLDING ABUSY384721251 HYUNDAI MOT.0,5N.VTG GDRSUS1488061029 CATALENT INC. DL-,01US61747YEB74 MORGAN STANL 21/25FLR MTN