Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR), ein automatisierter globaler elektronischer Broker, meldet Aktualisierungen von IBKR Desktop, einer modernen Trading-Plattform für Investoren, die den Anspruch auf Einfachheit erheben, aber die fortschrittliche Technologie von Interactive Brokers zu schätzen wissen. Ohne Plattformgebühren und mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche vollgepackt mit erweiterten Funktionen können Kunden einfache Geschäfte problemlos in allen Anlagekategorien sowie Geschäfte beliebiger komplexer Orderarten abwickeln. Sowohl für erfahrene Trader als auch unerfahrene Investoren geeignet, bietet IBKR Desktop eine erstklassige Order-Ausführung, wettbewerbsfähige Preise und eine umfangreiche Palette globaler Anlageprodukte, die entwickelt wurden, um das Trading zu optimieren und die Anlagestrategien zu verbessern.

Mit IBKR Desktop können Kunden mit Aktien, Optionen, Futures, Währungen, Bonds und Fonds auf über 150 Märkten weltweit handeln und Zugang zu beliebten und exklusiven Tools erhalten, bei denen Individualisierung und Flexibilität im Vordergrund stehen. MultiSort ermöglicht es Kunden, die Daten durch gleichzeitige Nutzung mehrerer Faktoren zu sortieren, wobei Options Lattice eine grafische Optionskette darstellt, die mögliche Ausreißer in Bezug auf Schlüsselkennzahlen besonders hervorhebt.

Steve Sanders, EVP of Marketing and Product Development bei Interactive Brokers, kommentierte die Entwicklung mit den Worten: "Aufgrund des Kundenfeedbacks haben wir IBKR Desktop von Grund auf neu entwickelt, um unsere bewährte Technologie zu nutzen und eine immer größer werdende Reihe von Services zu unterstützen. Das Ergebnis ist eine ausgereifte und dennoch intuitive Trading-Plattform für Trader aller Niveaus."

Bei der IBKR Desktop Plattform trifft Leistungsfähigkeit auf Einfachheit und die aktuellen Updates verbessern das Tradingerlebnis für die Kunden erneut:

Tool-Optionen:

Options Wizard: Identifizierung von Optionsstrategien, die einer Marktaussicht entsprechen.

Optionskette in benutzerdefinierten Layouts: Hinzufügung einer oder mehrerer Optionsketten in Layouts und Anpassung von Datenspalten, um optionspezifische Daten, wie etwa Greeks oder eine implizite Volatilität anzuzeigen und Farbgruppierungen zu verwenden, um eine Verbindung zu anderen Tools im benutzerdefinierten Layoutbereich herzustellen, wie beispielsweise das Rapid Order Entry Programm, um das Trading zu ermöglichen.

Optionen-Screener: Sortieren und Scannen nach Optionsdaten im Rahmen neuer spezieller Abschnitte und Unterregisterkarten, die unter anderem ein komplexes Kombinationsstrategie-Volumen und Trades für den Tag bieten.

Verbesserungen bei der Diagrammerstellung:

Symbol-Vergleich: Vergleich mehrerer Symbole in einem einzigen Diagramm und Hinzufügung mehrerer Assets zum selben Diagramm, um die relative Leistung, die Korrelation und das Trendmuster zu analysieren.

Volume Candles: Visualisierung des Marktgeschehens, das die Preisbewegungen im Verhältnis zum gehandelten Volumen widerspiegelt, um einen klareren Überblick darüber zu ermöglichen, wo die bedeutendste Trading-Aktivität stattfindet.

Anpassbarer Datumsbereich: Wählen Sie ein bestimmtes Datum oder gehen Sie zu einem benutzerdefinierten Datumsbereich.

Neueste Nachrichten: Beachten Sie die neuesten Nachrichtenberichte, die für ein bestimmtes Symbol relevant sind.

Indikatoren: Pivot Point Standard, Volume Profile Fixed Range, 52 Week High/Low, Accelerator Oscillator, Correlation Coefficient, True Strength Index usw.

Über Interactive Brokers Group, Inc.:

Die Tochtergesellschaften der Interactive Brokers Group bieten ihren Kunden weltweit rund um die Uhr automatisierte Handelsausführung und Verwahrung von Wertpapieren, Rohstoffen und Devisen auf über 150 Märkten in zahlreichen Ländern und Währungen über eine einzige einheitliche Plattform. Wir betreuen Einzelanleger, Hedge-Fonds, Eigenhandelsgruppen, Finanzberater und Introducing Broker. Mit unserer Erfahrung von vier Jahrzehnten in den Schwerpunktbereichen Technologie und Automatisierung sind wir in der Lage, unseren Kunden eine einzigartige, ausgereifte Plattform bereitzustellen, über die sie ihre Investmentportfolios verwalten können. Wir sind bestrebt, unseren Kunden vorteilhafte Ausführungspreise, optimale Tools für das Trading und das Risiko- und Portfoliomanagement, bestmögliche Recherchefunktionen und hochwertige Investitionsprodukte zu niedrigen Preisen oder kostenlos anzubieten, damit sie exzellente Kapitalrenditen erzielen. Interactive Brokers ist ein anerkannter Top-Broker, der von namhaften Branchenportalen wie Barron's, Investopedia, Stockbrokers.com und vielen anderen zahlreiche Preise und Auszeichnungen erhalten hat.

