DJ PTA-Adhoc: Medigene AG: Medigene AG passt Finanzprognose für 2024 an

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Planegg/Martinsried (pta/18.12.2024/19:45) - Die Medigene AG ( http://www.medigene.de/ ) (Medigene oder das "Unternehmen", FWB: MDG1, Prime Standard) ein immunonkologisches Plattformunternehmen, das sich auf die Erforschung und Entwicklung von T-Zell-Rezeptor (TCR)-gesteuerten Immuntherapien für die Behandlung von Krebs spezialisiert, gibt bekannt, dass es die Finanzprognose für 2024 anpasst.

Die Finanzprognose beinhaltet hinreichend sicher eintretende Meilensteinzahlungen aus bestehenden Partnerschaften, die mit hoher Wahrscheinlichkeit eintreten werden (siehe Geschäftsbericht 2023). Da zu erwarten ist, dass eine für 2024 erwartetet Meilensteinzahlung in Höhe von 2 Mio. EUR im Geschäftsjahr 2024 nicht mehr eingeht, hat das Unternehmen beschlossen, seine Umsatzprognose für 2024 von bisher 9 - 11 Mio. EUR auf 7 - 9 Mio. EUR zu ändern.

Das Unternehmen hält an seiner Prognose mit einer Liquiditätsreichweite bis Juli 2025 fest, da es mit zusätzlichen sonstigen Einnahmen im Jahr 2025 rechnet.

Das Unternehmen hält an seiner 2024 Prognose für die erwarteten F&E-Ausgaben im Bereich von 11,5 bis 13,5 Mio. EUR fest (vorherige Prognose von 11 bis 13 Mio. EUR, geändert im Mai 2025).

