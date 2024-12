Krypto News: Memecoin-Trading-Community erzielt über 30 Mio. $ in 2 Wochen

Eine sensationelle Entwicklung legt der Vorverkauf von Wall Street Pepe - eine der wenigen nützlichen Memecoin-Communitys - hin, welcher bisher schon mehr als 30 Mio. USD eingeworben hat und vor nicht einmal zwei Wochen gestartet wurde.

Denn die Krypto-Community ist angetan von seinem innovativen Ansatz, seinem realen Nutzen für die Kleinanleger sowie seinem Streben nach einer größeren Fairness und Gerechtigkeit im Wilden Westen des Kryptomarktes.

Ebenso macht er sich das Branding der Lieblingskreation des Memecoin-Marktes des Künstlers Matt Furie zunutze. Zudem hat WEPE einen Übernahmeplan im Stil der Wall Street entwickelt. Genau genommen sollen über Wall Street Pepe die Kleinanleger vereint werden, um sich gegenseitig zu unterstützen.

So ist geplant, eine Armee von Kleinanleger aufzustellen und mit den nötigen Tools, Wissen, Strategien und Handelssignalen für den Erfolg zu wappnen sowie sie vor der List der Wale und Rohrkrepierern von Amateuren zu bewahren.

Der Vorverkauf von Wall Street Pepe hat ein durchschnittliches Verkaufstempo von 2,28 Mio. USD pro Tag erzielt. Somit könnte er schon innerhalb der nächsten Woche die wichtige Marke von 50 Mio. USD überschritten haben, welche nur die wenigsten überhaupt erreichen.

Schon jetzt zeichnet sich Wall Street Pepe durch ein außergewöhnlich hohes Interesse im Vergleich zu ähnlichen Projekten aus, was als bullisch zu bewerten ist und auch nach der ersten Listung anhalten dürfte. So könnte sich der $WEPE-Coin dann bereits vervielfachen.

Mit Wall Street Pepe sollen sich die Community-Mitglieder strategisch für Gewinne auf dem Kryptomarkt positionieren. Die zugehörigen Coins dafür können zum jetzigen Zeitpunkt für einen Preis in Höhe von 0,0003648 USD erworben werden.

Allerdings verwendet der Presale einen eingebauten Preiserhöhungsmechanismus, sodass dies nicht der initiale Listungspreis sein wird und Investoren noch attraktive Buchgewinne bis dahin erzielen können. Dann könnte er angesichts des bisher sehr hohen Verkaufsvolumen bereits an den wichtigsten Kryptobörsen eingeführt werden und weiteren Auftrieb erhalten.

Im Vergleich zu Pepe Unchained und seinen 73 Mio. USD ist noch etwas Luft. Dieser konnte von seinem initialen Vorverkaufspreis von 0,008 USD bis auf heute 0,02323 USD um beeindruckende 190,38 % an Wert zunehmen. Ähnliches könnte auch schon bald für $WEPE erfolgen.

Viele Memecoins fallen, während ICO-Summe von $WEPE rapide steigt

Bitcoin konnte zuletzt die Marke von 108.000 USD überschreiten und korrigierte danach bis auf derzeit 104.249 USD. In diesem Zusammenhang wurden auch die Memecoins mit hinuntergezogen, sodass sie am heutigen Tage 4,5 % ihrer Marktkapitalisierung verloren haben und nun noch auf 125,57 Mrd. USD kommen.

Bitcoin-Chart | Quelle: CoinGecko

Die Risikoaversion der Investoren ist vermutlich auf den nahenden Zinsentscheid der amerikanischen Notenbank Fed zurückzuführen, welcher am 18. Dezember um 20 Uhr erfolgen wird.

Auch wenn laut den Angaben von CME zu 98,6 % mit einer Zinssenkung um 25 Basispunkte gerechnet wird, könnten einige Investoren vorher ihr Risiko etwas reduzieren. Im Januar liegen die Erwartungen für eine Zinssenkung hingegen nur noch bei 19 %, da die Inflationsdaten in den USA zuletzt wieder etwas angezogen haben. Dies kann sich wiederum dämpfend auswirken.

Zudem hat es zu Verwerfungen am Memecoin-Markt geführt. So hat selbst das Department of Government Efficiency heute 24,4 % seines Wertes verloren, Simon's Cats 20,4 % und Bonk 13,4 %. Neuere Memetoken konnten hingegen hohe Tagesanstiege verzeichnen wie Pepe Unchained mit 30,5 %, Memes AI mit 30,8 %, Patriot mit 59,6 % und Akuma Inu mit 75,6 %.

Der neue Wall Street Pepe zeichnet sich ebenfalls durch ein zunehmendes Interesse aus und wirbt ununterbrochen neues Kapital für die Entwicklung der besonderen Memecoin- und Krypto-Trading-Community ein.

Wall Street Pepe will den Kleinanlegern eine bessere Chance bieten

Die Investoren sind von Wall Street Pepe begeistert, da dieser die Bedingungen für Kleinanleger verbessern will. Möglich werden soll dies durch die erfahrenen Trader des Projekts, welche große Gewinne erzielt haben.

Dennoch sind diese darüber frustriert, wie die Kleinanleger oft zurückgelassen werden, während die Wale, welche die großen Marktbewegungen kontrollieren, die hohen Gewinne erwirtschaften.

Deshalb wurde nun eine exklusive Gemeinschaft für Kleinanleger erschaffen, welche auch als WEPE-Armee bekannt. Zugriff zu dieser erhalten Sie über das Halten der eigenen $WEPE-Coins, wobei wertvolle Analysen, Strategien und Handelssignale geboten werden.

Gemeinsam sollen die Mitglieder einen ähnlichen Einfluss auf dem Markt ausüben, wie es die Wale tun. Auf diese Weise können sie das Spiel zu ihren Gunsten verändern, wobei sie die Wale mit ihren eigenen Mitteln schlagen.

Die über Jahre etablierte Web3-Bildungsplattform 99Bitcoins hat in dem folgenden Video eine nähere Analyse für Wall Street Pepe gemacht.

Memecoin-Trader reinvestiert Gewinne von $PEPU in $WEPE

Ein Trader hat dieselbe Strategie von Wall Street Pepe genutzt und 160.000 USD in $PEPU investiert. Mit diesen konnte er einen Gewinn in Höhe von 200.000 USD erzielen, da sich der Coin nach der ersten Listung positiv entwickelt hat. Ebenso stehen noch einige Notierungen an führenden CEXs an, sodass deutlich höhere Gewinne möglich sind.

Anschließend hat der Investor seinen Gewinn in den neuen Presale von Wall Street Pepe gesteckt, um mit derselben Strategie der Krypto-Trading-Community in den neuen Coin zu investieren.

Wal-Transaktion | Quelle: Etherscan

Vermutlich ist dieser Investor über die Best Wallet auf den Presale aufmerksam geworden. Denn diese hat sich schon zuvor mit den unterstützten Coins einen Namen gemacht, weil einige von ihnen enorme Renditen erwirtschaftet haben, wie Catslap mit bis zu 8.500 % in ungefähr zwei Wochen. Ebenso konnte sich Pepe Unchained vervielfachen.

Bemerkenswert ist, dass es sich ebenfalls bei Wall Street Pepe um ein von der Best Wallet unterstütztes Projekt handelt. Somit könnte er sich möglicherweise ähnlich erfolgreich entwickeln, wobei er ebenso von der exponentiell wachsenden Nutzerbasis der digitalen Geldbörse profitiert.

Angesichts der höheren Verkaufstempos dürfte sich der $WEPE-Coin sogar noch deutlich positiver als Catslap und Pepe Unchained entwickeln. Das Beste daran ist jedoch, dass er bisher nicht einmal gelistet wurde und man den Token somit noch besonders früh erwerben kann.

So können Sie der WEPE-Armee beitreten

Für die Teilnahme am Presale von Wall Street Pepe öffnen Sie die Website des Projektes und verbinden anschließend eine digitale Geldbörse mit dieser, wie Best Wallet. Nun können sie den Coin mit ETH, USDT und Fiatwährungen kaufen.

Ebenso wie der erfolgreiche Trader aus dem Beispiel erhalten Sie über die Best Wallet noch weitere Vorteile. So werden die Coins etwa schon vor Abschluss des Vorverkaufs in der digitalen Geldbörse angezeigt. Herunterladbar ist die Best Wallet über den Google Play Store und Apple App Store.

Der Gemeinschaft von Wall Street Pepe können Sie sich über X und Telegram anschließen. Hier erfahren Sie zudem besonders früh von den neuesten Entwicklungen des Projekts. Weitere Informationen gibt es auf der Website und im Whitepaper.

Jetzt Wall Street Pepe entdecken!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.