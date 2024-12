Die US-Notenbank hat am Mittwochabend wie erwartet die Zinsen um 0,25 Prozentpunkte gesenkt. Damit liegt der Leitzins nun in einer Spanne von 4,25 bis 4,5 Prozent. In einer ersten Reaktion ging zeigten sich die Anleger von der Nachricht wenig beeindruckt, anschließend ging es doch deutlich nach unten. Spannend werden nun die Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell.Laut der Pressemitteilung sieht die US-Notenbank die Risiken für den Arbeitsmarkt und die Inflation im Gleichgewicht. Trotzdem stellte die ...

