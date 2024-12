Ohana Development, der führende Immobilienentwickler, der sich mit erschwinglichen Luxusimmobilien einen Namen gemacht hat, gibt seine Partnerschaft mit Jacob Co. bekannt, der globalen Luxusuhren- und Schmuckmarke, um das Bauprojekt "Jacob Co. Beachfront Living by Ohana" vorzustellen. Das Bauvorhaben, das Exklusivität mit erstklassiger Handwerkskunst verbindet, wird neue Maßstäbe für einen luxuriösen Lebensstil am Strand in Abu Dhabi (VAE) setzen und seinen Bewohnern einen direkten Zugang zum Strand, einen atemberaubenden Blick aufs Meer und ein Resort-ähnliches Wohnerlebnis bieten.

Inspiriert von der Eleganz von Jacob Co. und der kreativen Exzellenz von Ohana Development, schafft das Projekt zwei unverwechselbare Wohnerlebnisse. Die Villen vereinen ein avantgardistisches Architekturkonzept mit einem spektakulären Blick auf den Strand und das anschließende Naturschutzgebiet. Die Apartments mit Strandblick sind luxuriös ausgestattete Residenzen, die ihren Bewohnern maximalen Komfort bieten. Beide Erlebnisse vereinen das sanfte Blau des Meeres mit dem Grün des Naturschutzgebietes.

Mit seiner strategischen Lage zwischen Dubai und Abu Dhabi bietet das Projekt eine perfekte Verkehrsanbindung zum nahen Al Maktoum International Airport, der nach seiner Fertigstellung der größte Flughafen der Welt sein wird.

Die Einheiten von "Jacob Co. Beachfront Living by Ohana" umfassen Apartments mit einem, zwei und drei Schlafzimmern, Villen mit drei bis sechs Schlafzimmern sowie Penthouses, Sky-Villen, Villen am Kanal und Villen am Strand. Den Bewohnern werden einzigartige Erlebnisse wie Lounges am Meer oder exklusive Speisemöglichkeiten geboten. Die Fertigstellung des Projekts wird für das zweite Quartal 2028 erwartet.

Ingenieur Husein Salem, CEO bei Ohana Development, kommentiert: "Unsere Kooperation mit Jacob Co. ist ein entscheidender Schritt bei der Neudefinition einer luxuriösen Wohnkultur in den VAE. "Jacob Co. Beachfront Living by Ohana" steht beispielhaft für unsere unermüdlichen Anstrengungen, herausragende Wohnräume zu schaffen, die erstklassiges Design, unübertroffenen Komfort und einen kultivierten Lebensstil miteinander verschmelzen."

Jacob Arabo, Chairman und Creative Director bei Jacob Co, ergänzt: "Wir setzen auf Erlebnisse, die über das Gewöhnliche hinausreichen. Dazu verbinden wir einzigartige Designs, die von unseren Kollektionen inspiriert sind, mit einem Luxus, der seinesgleichen sucht. Die Partnerschaft mit Ohana Development befähigt uns dazu, unsere Philosophie der Exzellenz und hohen Handwerkskunst auf eine neue Ebene zu führen."

Zu den Highlights des Projekts gehören Weltneuheiten wie der Jacob Co. Beach Club, der Jacob Co. Residents Club und die Jacob Co. Seafront Cigar Lounge. Außerdem erwarten die Bewohner hochmoderne Wellness-Einrichtungen, erholsame Außenbereiche und sorgfältig kuratierte Erlebnisse. Die offizielle Einführung ist für das erste Quartal 2025 geplant.

