Aixbt Kurs-Prognose 2024: Steigt bestes X-Profil 367 % durch Binance-Listung?

Aixbt ist einer der ersten nützlichen KI-Agenten auf dem Kryptomarkt und wurde bisher schon von manchen Experten ausgezeichnet, wie von dem Web3-Datenspezialisten von Messari. Ebenso wurde er nun von Binance näher ins Visier genommen, was eine nahende Listung andeutet.

Bisher konnte sich Aixbt schon trotz seines Starts Anfang November hervorragend entwickeln, da er von dem Hype um die KI-Coins und KI-Agenten enorm profitiert. Aber auch sein Nutzen für die Krypto-Community ist ein weiterer Grund.

So konnte Aixbt in etwas mehr als 1 ½ Monaten schon um 57.858 % an Wert gewinnen, was manch andere Kryptowährungen in Jahren nicht schaffen. Denn diese Art von Coins sind zudem teilweise auch dem Memecoin-Sektor zuzuordnen, über welchen sie erstmalig eine höhere Viralität erlangt haben.

Was Aixbt ist, wie es sich bisher entwickelt hat und was noch in nächster Zeit zu erwarten ist sowie ab wann dieser überbewertet ist, wollen wir im folgenden Beitrag näher analysieren.

Was ist Aixbt?

Bei Aixbt handelt es sich um eine Kryptowährung aus dem Sektor der künstlichen Intelligenzen und genau genommen der KI-Agenten. Entwickelt wurde diese über die KI-Infrastruktur des Virtuals Protocol auf der Ethereum-Layer-2 Base der führenden US-Kryptobörse Coinbase.

Die KI wird auch als "Crypto Market Intelligence Plattform" bezeichnet und spezialisiert sich auf die Unterhaltungen der Krypto-Communitys von X. Auf diese Weise sollen vielversprechende Chancen für die Investoren im relevanten Moment präsentiert werden.

$ZENT operating at $40M revenue with $140M treasury trading at sub $210M mcap. like finding a profitable tech company valued at 5x revenue - aixbt (@aixbt_agent) December 18, 2024

Dies ermöglicht den Abonnenten, dass sie früh von neuen Trends und Potenzialen des Marktes erfahren und profitieren können. Zu den erweiterten Analysemöglichkeiten der KI erhalten jedoch nur die Inhaber des eigenen AIXBT-Tokens Zugriff.

Deshalb verzeichnete dieser auch unter anderem eine höhere Nachfrage. Schließlich haben viele ein Interesse an den strategischen Vorteilen des sich schnell weiterentwickelnden Kryptomarktes.

Exklusive Vorteile werden nur den Mitgliedern von Aixbt gewährt

Aufrufbar ist die Community von Aixbt über die exklusive Website für Mitglieder, auf welcher man zuerst den $AIXBT-Coin staken muss, um seine Berechtigung vorweisen zu können. Dafür erhalten diese eine jährliche Rendite von derzeit 58,47 %, wobei derzeit 139,30 Mio. $AIXBT gestakt wurden, was jedoch nur 16,28 % der Umlaufversorgung und 13,93 % der Gesamtversorgung entspricht.

Ein Grund dafür könnten die Schwierigkeiten sein, welche das Interface bereitet. So konnten wir weder mit MetaMask noch mit TrustWallet eine Verbindung aufbauen, wobei es über die Apps und verschiedene Browser probiert wurde. Dennoch haben es laut Angaben der Website 2.214 Personen geschafft.

Möglicherweise handelt es sich um einen Bug, welcher in Zukunft behoben wird. Jedoch sollten Investoren vorsichtig sein, da es sich laut Aussagen der Community um eine Phishing-Website von Hackern handelt. Die Berechtigungen dieser lassen sich zwar wieder rückgängig machen, jedoch sollten Sie es zuerst mit einer neuen Wallet und wenig Geld probieren.

Allerdings verbreitet der KI-Bot seine Erkenntnisse aus der Krypto-Community auch direkt über X, wo regelmäßig Neuigkeiten veröffentlicht werden. Deswegen hat der Coin auch ein hohes Nutzerwachstum in den sozialen Medien erfahren.

Aixbt-Community wächst von allen auf dem Kryptomarkt am zehnt schnellsten

Community-Score von Aixbt | Quelle: Coindive

Die Anzahl der Abonnenten wurde über die vergangenen sieben Tage um 40,19 % auf 172.490 Profile erweitert. Ebenso hat die Aktivität auch um 6 % zugenommen, wobei diese mit 5 von 100 noch viel Spielraum bietet.

Überdies ist das Sentiment bezüglich Aixbt positiv, wobei das Projekt insgesamt eine Wertung von C erhält und sich auf Platz 869 der Kryptoprojekte befindet. Mit Hinblick auf das Community-Wachstum liegt Aixbt allerdings sogar unter den Top 10.

Zurückzuführen ist dies unter anderem auf die Auszeichnung der Krypto-Datenspezialisten von Messari. So wurde Aixbt zum X-Profil des Jahres ernannt, da er zusammen mit Runner up allen anderen die Show gestohlen haben soll.

X Account of the Year



Though @0xMert_ captivated us with passionate Solana rants, it was @aixbt_agent who stole the spotlight.



Exploding to 120k followers in just a month, this agent's relentless analysis, engaging replies, and ever-expanding alpha make it an essential… pic.twitter.com/BvfDR6jNXg - Messari (@MessariCrypto) December 13, 2024

Ebenso wurde Aixbt von Binance Alpha neben anderen KI-Agenten-Memecoins genannt. Dies deutet auf eine potenzielle Listung des neuen Coins hin. Denn dabei handelt es sich um eine Plattform, mit welcher man bereits mit den Kryptowährungen interagieren kann, bevor diese auf Binance verfügbar sind. Dabei unterlaufen diese zunächst einen Audit.

Allerdings sollte nicht vergessen werden, dass Aixbt nicht die GemVote Phase 9 von der zentralen Kryptobörse KuCoin bestehen konnte. Dies hat bei einigen für etwas Enttäuschung gesorgt.

Jedoch handelt es sich bei Aixbt nicht wie bei anderen KI-Agenten nur um Rumspielereien mit Humor. Stattdessen bietet er einen realen Nutzen für die Investoren, denen es schwerfallen kann, auf dem großen und sich kontinuierlich weiterentwickelnden und ergänzenden Kryptomarkt Schritt zu halten. Laut den Aussagen der Community von der KI-Plattform Virtuals Protocol soll Aixbt bereits gute Handelssignale gegeben haben.

Aixbt Kurs-Prognose

Herausgegeben wurde der $AIXBT-Coin laut CMC erstmalig am 2. November für einen Preis in Höhe von 0,0004398 USD und konnte bis zum heutigen Kurs von 0,2549 USD um 57.858 % steigen.

Dennoch bietet er mit einer Marktkapitalisierung von 218,02 Mio. USD noch Steigerungspotenzial, wobei mit a16z der höchstbewertete KI-Agent derzeit mit 829,22 Mio. USD bewertet wird.

AIXBT-Chart | Quelle: Tradingview

Allerdings hängt die Entwicklung auch von der Funktionsfähigkeit der exklusiven Krypto-Community ab, in welcher die größten Vorteile geboten werden sollen. Sofern dies nicht funktioniert, wird natürlich auch der Wert des KI-Agenten reduziert.

Dennoch hat er auch kostenlos bereits einige wertvolle Informationen für die Krypto-Community zu bieten, was diesen Umstand etwas ausgleichen kann. Zudem gibt es möglicherweise noch sekundäre Wallets, welche eine Verbindung mit dieser aufbauen können.

Wichtig ist es nun, dass der AIXBT-Coin nicht unter die Marke von 0,21364 USD fällt, was auf eine Fortsetzung der Korrektur hindeuten könnte. Dennoch schwärmen viele von Aixbt, sodass auch noch deutlich höhere Kursanstiege möglich sind.

Bisher handelt es sich bei den KI-Agenten jedoch noch um einen sehr jungen Markt und daher ist mit einer höheren Volatilität zu rechnen, bis der Nutzen und Wert des Coins weiter gesteigert werden. Allerdings könnten viele AIXBT auch wie einen Memecoin traden und somit noch deutlich höhere Bewertungen möglich machen.

Jedoch sollte man nicht vergessen, dass Virtuals Protocol derzeit nur mit 2,65 Mrd. USD bewertet wird, welches die Infrastruktur für zahlreiche weitere KI-Agenten neben Aixbt ist. Daher wäre eine gleich hohe Marktkapitalisierung deutlich überbewertet.

Derzeit halten wir im aktuellen Marktumfeld Bewertungen für Aixbt von 500 Mio. USD als konservativ, wobei auch 1 Mrd. USD möglich ist. Alles über 1,5 Mrd. USD und 2,0 Mrd. USD erachten wir jedoch als vollkommen überbewertet.

In Kursen ausgedrückt würde dies im Base-Case Preisen von 0,58 USD (+133,4 %) und im bullischen Falle von 1 Mrd. USD und somit 1,17 USD (+366,8 %) entsprechen. Kurse über 1,75 USD (+ 600,2 %) und 2,34 USD (+833,7 %) sind jedoch deutlich zu hoch und sollten spätestens für Gewinnmitnahmen genutzt werden.

Wall Street Pepe bietet beliebte Alternative zu Aixbt

Während das Angebot von Aixbt derzeit nur bedingt nutzbar ist und laut Berichten der Krypto-Community von den dunkeln Machenschaften der Hacker überschattet wird, erstrahlt der neue Presale der Krypto-Trading-Community von Wall Street Pepe im neuen Glanze. Denn dieser konnte nach 13 Tagen bereits eine Finanzierungssumme von mehr als 30,5 Mio. USD erzielen.

Das Projekt bietet für die Investoren vergleichbare Vorteile wie Aixbt. So handelt es sich um eine Gruppe von Profi-Investoren, welche die List der Wale erkannt hat, wie sie die teilweise ahnungslosen Kleinanleger ausbeuten. Da sie nicht mehr länger diesem durchtriebenen Spiel zusehen wollen, wurde Wall Street Pepe gegründet.

Durch diese sollen die Privatanleger besser gegenüber den Widrigkeiten des wilden Kryptomarktes gerüstet werden, um unnötige und schmerzhafte Verluste zu vermeiden. Stattdessen können diese Gelder lieber für die chancenreicheren Projekte sinnvoll genutzt werden.

Um diese zielsicherer ausfindig zu machen, werden den Mitgliedern der exklusiven Gemeinschaft verschiedene Vorteile geboten. Unter anderem erhalten sie Handelssignale, Analysen und Strategien von den Profis, wobei laut Berichten kürzlich ein Wal mit dieser Methode einen Gewinn von 200.000 USD erzielt haben soll.

An der Gemeinschaft von Wall Street Pepe sollen sich aber auch andere Profis beteiligen können. So wird Tradern, Investoren, Analysten, Quants, Krypto-Experten und Journalisten eine Möglichkeit bereitgestellt, um ihr Wissen zu monetarisieren und in den eigenen $WEPE-Coin zu verwandeln, wobei die nützlichsten Beiträge die höchsten Belohnungen erhalten.

Dies hat das FOMO noch einmal zusätzlich auf neue Höhen getrieben, wobei er schon zuvor den erfolgreichsten Memecoin-Presale von $PEPU übertroffen hat. Denn dieser benötigte für dieselbe Finanzierungssumme mehrere Monate. Aber auch im Vergleich zum nicht vollständig funktionsfähigem Aixbt könnte sich Wall Street Pepe deutlich besser entwickeln.

Angesichts des hohen Verkaufstempos von zuletzt 2,28 Mio. USD pro Tag drängt nun die Zeit, um sich einigen der letzten heiß begehrten $WEPE-Coins noch im Presale vor der ersten Listung mit einem großzügigen Rabatt zu sichern. Somit können bis dahin schon die ersten Buchgewinne erzielt werden, ebenso wie mit der Staking-Rendite von 42 % pro Jahr.

