NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Healthineers in einer Vorschau auf die Zahlen des ersten Quartals auf "Overweight" mit einem Kursziel von 65,90 Euro belassen. Analyst David Adlington schrieb in einer am Mittwoch vorliegenden Studie, in einem Austausch mit der Investor-Relations-Abteilung des Medizintechnikkonzerns habe es nur wenige neue Eindrücke für das Bildgebungsgeschäft und die Entwicklung in China gegeben. Er nahm kleinere Anpassungen an seinen Quartalsschätzungen vor, ohne jedoch was an den Annahmen für das Gesamtjahr zu ändern./tih/menVeröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2024 / 17:59 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2024 / 17:59 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000SHL1006