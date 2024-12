Der US-Konzern Micron Technology hat am Mittwoch nach US-Börsenschluss seine Zahlen zum ersten Quartal des gebrochenen Geschäftsjahres 2025 (per Ende August) vorgelegt. Weil der Gewinn niedriger als erhofft ausfiel und auch der Ausblick enttäuschte, fällt die Aktie im nachbörslichen US-Handel zweistellig. Explodiert jetzt das KI-Pulverfass? Mehr in Kürze.

