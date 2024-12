CSC, der weltweit führende Anbieter von globalen Unternehmensverwaltungs- und Compliance-Lösungen, freut sich, im Zuge einer strategischen Stellenbesetzung mit John Hebert und Venkat Srinivasan die Erweiterung seines neu zusammengesetzten Geschäftsbereichs Funds and Capital Markets (FCM) bekannt geben zu können.

Der Schritt folgt auf die Ankündigung von CSC zu Beginn dieses Jahres, dass die im November 2022 übernommene Intertrust Group nun vollständig in die Marke CSC integriert ist. CSC bietet mit seinen über 8.000 engagierten Mitarbeitern und Ressourcen in mehr als 140 Rechtsbereichen einen durch die Bank unübertroffenen Kundenservice, marktführendes Fachwissen und globale Lösungen.

Nach der Zusammenlegung der bestehenden CSC-Geschäftsbereiche Funds und Capital Markets, die sich über fünf Kontinente erstrecken und ein Team mit mehreren tausend Experten umfassen, werden die erfolgte Integration und die neue Führung beschleunigte Wachstumspläne sowie ein umfassendes und maßgeschneidertes Dienstleistungsangebot für Fondsmanager, Anlageneigentümer, Kreditgeber und deren Berater ermöglichen.

Im Zuge der ehrgeizigen neuen Pläne für FCM wird die Führungsaufgabe von John Hebert auf den Bereich Fonds ausgeweitet. Er wird vom Executive Vice President und President von Global Capital Markets (GCM) zum Executive Vice President und President des Geschäftsbereichs FCM aufsteigen. In dieser Funktion wird er die Gesamtleitung und Führung des weltweiten Angebots von CSC übernehmen und prüfen, wie das umfassende Produkt- und Innovationsangebot von CSC so zugeschnitten werden kann, dass es Kunden in verschiedenen Anlageklassen, Strukturen und Regionen unterstützt. Zuvor war Hebert als Präsident des CSC-Geschäftsbereichs Global Financial Markets tätig und betreute diesen in einer Phase der globalen Expansion und des dramatischen Wachstums mit einer bis zu 250%igen Steigerung der Kapitalmarkt- und Fondserlöse innerhalb von fünf Jahren. Er begann seine Karriere bei CSC als Co-Leiter des Bereichs Unternehmensentwicklung, wo er mehrere Übernahmen zu einem erfolgreichen Abschluss brachte. Bevor er zu CSC kam, hatte Hebert Führungsaufgaben in den Sparten Vermögensverwaltung und Investmentbanking inne.

Venkat Srinivasan ist zum Global Head of Funds and Enterprise Capabilities ernannt worden. In dieser Funktion wird er den Service, die operativen Abläufe und die technologische Entwicklung des Fondsgeschäfts von CSC leiten und erweiterte, zentralisierte Lösungen bereitstellen, die den sich ständig wandelnden Anforderungen der Fondsbranche gerecht werden. Srinivasan war zuvor Co-Leiter der Fondssparte der Intertrust Group mit Schwerpunkt auf Private Equity. Er verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche. Fast zwei Jahrzehnte lang richtete er seinen Fokus auf Fonds.

Rod Ward, President und CEO von CSC, erklärte dazu: "Wir freuen uns sehr, John und Venkat in ihren neuen Funktionen willkommen zu heißen, während wir das Wachstum in unseren Kernmärkten weiter vorantreiben. Sie haben bei CSC bereits außergewöhnliche Führungsqualitäten an den Tag gelegt und werden bei der strategischen Ausrichtung unseres FCM-Geschäfts eine sehr wichtige Rolle spielen. Wir optimieren und erweitern gerade das Angebot an FCM-Dienstleistungen, um den immer komplexer werdenden Anforderungen unserer Kunden gerecht zu werden, wobei wir uns auf die langfristige Entwicklung konzentrieren. In diesem Jahr feierte CSC seine 125-jährige Tätigkeit unter einem Dach. Dieser Erfolg ist das Ergebnis unserer auf den Menschen ausgerichteten Unternehmenskultur. Sowohl John als auch Venkat stützen diese Kultur, während sie gleichzeitig ein auf Wachstum ausgerichtetes Mindset und Unternehmergeist einbringen. Ich freue mich auf die vor uns liegenden Chancen und bin zuversichtlich, dass der Beitrag von John und Venkat einen erheblichen Mehrwert für unsere Kunden schaffen wird."

Über CSC

CSC ist der vertrauenswürdige Partner der Wahl für mehr als 90% der Fortune 500 -Unternehmen, mehr als 90% der 100 Best Global Brands (Interbrand und mehr als 70% der PEI 300. Wir sind der weltweit führende Anbieter von globalen Geschäftsverwaltungs- und Compliance-Lösungen, spezialisierten Verwaltungsdienstleistungen für alternative Vermögensverwalter in einer Reihe von Fondsstrategien, Transaktionen mit Kapitalmarktteilnehmern auf öffentlichen und privaten Märkten, Verwaltung von Domain-Namen-Systemen und digitalem Marken- und Betrugsschutz sowie Softwarelösungen für Unternehmenssteuern. CSC wurde 1899 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Wilmington, Delaware, USA. Das Unternehmen ist stolz darauf, seit mehr als 125 Jahren in Privatbesitz zu sein und professionell geführt zu werden. CSC verfügt über Niederlassungen in mehr als 140 Ländern in Europa, Nord- und Südamerika, im asiatisch-pazifischen Raum und im Nahen Osten. Wir sind ein globales Unternehmen, das in der Lage ist, überall dort Geschäfte zu machen, wo unsere Kunden sind und das erreichen wir, indem wir Experten in jedem Geschäftsbereich beschäftigen, den wir bedienen. Wir sind das business behind business (Geschäft hinter dem Geschäft). Weitere Informationen finden Sie unter cscglobal.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241216707301/de/

Contacts:

Für weitere Informationen:

Citigate Dewe Rogerson

Thomas Dalton

cscteam@citigatedewerogerson.com

CSC

Laura Crozier

PR Manager

laura.crozier@cscglobal.com

CSC Newsroom