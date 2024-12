Popcat fällt unter 1 Mrd. US-Dollar Marktkapitalisierung! Folgt jetzt der 50 Prozent Crash?

Der Kryptomarkt befindet sich in einer spannenden Phase zum Jahresende. Auf starke Ausbrüche nach oben folgen Tage mit Abverkäufen. So richtig in die eine oder andere Richtung geht es bislang nicht, was es für Trader und Investoren sehr schwierig macht, Gewinne zu erzielen. Ein Coin, der zwar eine klare Richtung kennt, aber keine, die seinen Investoren große Freude macht, ist derzeit $POPCAT.

In den letzten 30 Tagen ist der Kurs des Coins praktisch nur gefallen. Obwohl die Stimmung am Kryptomarkt hervorragend war. Auch die Marktkapitalisierung ist damit unter 1 Mrd. US-Dollar gefallen. Und es sieht so aus, als würde es in nächster Zeit noch deutlich weiter nach unten gehen.

(Im letzten Monat ist $POPCAT stark gefallen, obwohl der Kryptomarkt insgesamt gestiegen ist - Quelle: coinmarketcap.com)

$POPCAT könnte weitere 50 Prozent fallen!

Für einige mag der Abverkauf in $POPCAT wie eine gute Kaufgelegenheit aussehen, da der Coin jetzt über 53 Prozent von seinem Allzeithoch bei 2,07 US-Dollar, das am 17.11. markiert wurde, gefallen ist. Aber wenn man den Chart des beliebten Meme-Coins betrachtet, wird schnell ersichtlich, dass die Situation sehr gefährlich ist.

Denn im Chart ist sehr deutlich eine große und voll ausgeprägte Schulter-Kopf-Schulter-Formation zu sehen. Diese ist eine der markantesten Umkehrformationen in der technischen Analyse. Wenn die Nackenlinie durchbrochen wurde, was bereits geschehen ist, liegt die statistische Wahrscheinlichkeit für einen weiteren Abverkauf bei über 90 Prozent.

(Der Chart von $POPCAT zeigt eine markante SKS-Formation, bei der die Nackenlinie bereits durchbrochen wurde - Quelle: Tradingview.com)

Die Situation in $POPCAT ist also sehr gefährlich, weswegen es nicht danach aussieht, als wäre der Coin jetzt eine gute Kaufgelegenheit. Neben den eigentlichen Signalen im Chart ist vor allem die hohe relative Schwäche zum Bitcoin bedenklich. Denn dieser hat erst gestern ein neues Allzeithoch markiert und bewegt sich derzeit zwar langsam, aber stetig nach oben.

Anleger sollten also bei $POPCAT sehr vorsichtig sein und sich eventuell lieber nach vielversprechenden Alternativen umsehen. Eine, die von Analysten derzeit häufig genannt wird, ist der bald an den Start gehende Coin Crypto All-Stars ($STARS).

Das macht Crypto All-Stars so vielversprechend

In diesem Jahr gab es eine Menge vielversprechender ICOs. Und dabei zeigte sich oft, dass Coins, die bereits einen erfolgreichen Vorverkauf hatten, besonders stark beim Launch an den Krypto-Börsen gestartet sind. Und genau dieses Potenzial zeigt sich laut vieler Analysten auch bei Crypto All-Stars.

Denn nicht nur, dass über 25.000 Anleger bereits eine starke $STARS-Community auf X (ehemals Twitter) und Telegram bilden, sondern der Coin ist innerhalb weniger Wochen auf über 21,83 Mio. US-Dollar gestiegen. Damit lieferte Crypto All-Stars eines der erfolgreichsten Initial Coin Offerings im Jahre 2024 und könnte demnach auch einen starken Handelsstart an den Krypto-Börsen hinlegen.

(Im außergewöhnlich erfolgreichen ICO ist Crypto All-Stars auf über 21,83 Mio. US-Dollar gestiegen - Quelle: cryptoallstars.io)



Was Crypto All-Stars so besonders macht, ist seine Anbindung als offizieller Coin an den MemeVault. Das ist ein neuartiger Staking-Vertrag, in dem Anleger bald alle großen Coins wie $PEPE, $WIF, $DOGE und viele mehr gemeinsam staken können. Allerdings benötigen alle Trader und Investoren, die alle Vorteile des MemeVaults für sich nutzen möchten, eine Menge $STARS-Token im Portfolio, was einer der Hauptgründe für den derzeit starken Anstieg in Crypto All-Stars ist.

In weniger als 2 Tagen geht Crypto All-Stars bereits im Launch an den Start. Analysten gehen davon aus, dass Anleger dabei Gewinne von 1.000 Prozent erzielen könnten. Ein früher Einstieg könnte sich also lohnen, da die Chancen gut stehen, dass der Coin nach dem Launch nicht mehr so schnell unter den aktuellen Vorverkaufspreis fällt.

