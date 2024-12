Solana-Layer-2 Solaxy erzielt mit ICO in nur 4 Tagen 2,6 Mio. USD

Die erste Solana-Layer-2 Solaxy sorgt für Innovationen auf dem Kryptomarkt und konnte deshalb in nur vier Tagen die ersten 2,6 Mio. USD einwerben. Somit kommt der Presale auf ein durchschnittliches Verkaufstempo von täglich mehr als 0,5 Mio. USD, was für den Anfang schon hervorragend ist.

Denn die Investoren wollen mit dem Projekt die Überlastungsprobleme der Solana-Blockchain durch die neue Layer-2 lösen. Schließlich kam es in diesem Zusammenhang zu einem Abbruch von bis zu 70 % der Transaktionen, was sich wiederum negativ auf die Nutzererfahrung und Leistung der Blockchain ausgewirkt hat.

Mithilfe der neuen Layer-2 von Solaxy soll dies jedoch der Vergangenheit angehören. Denn somit kann die Solana-Blockchain ihr Skalierungspotenzial noch weiter steigern und den Weg zu einer noch größeren Massenadoption ebnen.

Der Vorverkauf von Solaxy hat aufgrund des großen Interesses schon die neunte Phase erreicht. Nun werden die $SOLX-Coins für einen Preis in Höhe von 0,00157 USD angeboten, was schon deutlich mehr als die 0,001 USD zu Beginn sind. Als Nächstes wird dieser auf 0,001568 erhöht, sodass die guten Konditionen sich zunehmend verschlechtern.

Interessierte sollten sich jetzt mit ihren Untersuchungen beeilen, um nicht einen höheren Preis zu zahlen oder eine geringere Staking-Rendite zu erhalten. Denn gerade jetzt ist diese mit 1.363 % noch unschlagbar und stellt andere Coins in den Schatten. Schließlich würden sich schon ein paar Tage damit sehr lohnen.

$SOLX-Coins können über die Best Wallet gekauft und gestakt werden

Die schnell wachsende Nutzerbasis der Best Wallet hat eine große Rolle bei dem erfolgreichsten Memecoin-Presale von Pepe Unchained gespielt. Denn nach der Aufnahme in die Vorverkaufsrubrik konnte dieser seine Finanzierungssumme um weitere 50 Mio. USD steigen. Aber auch an den Börsen konnte er danach noch in die Höhe schießen.

Ebenso erhält nun Solaxy Unterstützung von der Best Wallet, was sich bereits an dem schnellen Verkaufstempo zu Beginn erkennen lässt. Denn viele Investoren nutzen die "Upcoming Tokens", um sich besonders früh in vielversprechenden Kryptowährungen zu positionieren, damit sie die Gewinne maximieren können.

Zudem bietet die Best Wallet Schutz gegenüber Spiegelseiten und weitere Vorzüge. So werden die Coins schon vor der Beanspruchung in der Wallet sichtbar, was die Portfolio-Verwaltung verbessert.

Die hohe Staking-Rendite zu Beginn ist sicherlich ein weiterer großer Anreiz, der für das hohe Interesse gesorgt hat. Jedoch wird diese nicht ewig so hoch sein, da sie mit Zunahme der Staker sinkt und Sie noch jeden Tag 3,73 % an Buchgewinnen erzielen. Somit wären es nach einer Woche schon rund 20-25 %, sodass das Investment bis zum Ende des Presales noch 2x oder sogar 3x erreichen könnte.

https://twitter.com/SOLAXYTOKEN/status/1869353341555519986

Solaxy vereint mit Ethereum und Solana zwei der größten Blockchains

Die Multi-Chain-Layer-2 von Solaxy möchte die beiden Ökosysteme von Ethereum und Solana miteinander verbinden, um das Beste aus beiden bereitzustellen. Bei diesen handelt es sich basierend auf dem TVL (gesperrtem Wert auf den Chains) um die am höchsten bewerteten Blockchains.

Dabei ist Ethereum der Marktführer im Bereich der dezentralen Finanzen und anderer Angebote. Solana wird hingegen aufgrund der deutlich höheren Geschwindigkeit und den niedrigeren Gebühren als potenzieller Ethereum-Killer bezeichnet und hat gerade deshalb eine besonders hohe Nachfrage erreicht, was sich an den aktiven Nutzern und der Anzahl der täglichen Transaktionen erkennen lässt.

Laut den Angaben von DeFiLlama kommt Ethereum derzeit auf einen TVL in Höhe von 182,27 Mrd. USD, während es bei Solana bisher mit 22,16 Mrd. USD noch deutlich weniger sind. Daher kombiniert Solaxy die Liquidität und Sicherheit von Ethereum mit den technologisch besseren Eigenschaften von Solana, wobei es sich um einen einzigartigen Coin handelt.

TVL der führenden Blockchains | Quelle: DeFiLlama

Solaxy löst endlich die Überlastungsprobleme von Solana

Die hohe Nachfrage nach der Solana-Blockchain wurde zu einer Belastung für diese, während sie die anderen Blockchains bereits übertroffen hat. Zudem dürfte das Transaktionsvolumen noch weiter zunehmen, sodass Lösungen nötig sind.

Laut den Angaben von DappRadar hat Solana über die vergangenen sieben Tage mit 176,07 Mio. Transaktionen die Führung unter der Blockchains für dApps übernommen, während der zweite Platz Near gerade einmal nur auf 48,36 Mio. kam.

Führende Blockchains im Bereich der dApps | Quelle: DappRadar

Aber auch die Memecoins sind ein wichtiger Katalysator für das Wachstum von Solana. Einige dieser Transaktionen sind jedoch auch auf Bots zurückzuführen. Diese senden besonders viele Transaktionen, da sie somit hoffen, dass sie in den Blöcken verarbeitet werden. Allerdings wird ein Großteil dieser nicht exekutiert.

Auf der Solana-Blockchain kommt es selbst nach den ersten Optimierungsmaßnahmen noch immer in 40,5 % der Fälle zu Transaktionsabbrüchen. Zwar ist dies schon weniger als die zuvor gemessenen 70 %, dennoch ist es ein Zustand, welcher die Massenadoption und das volle Potenzial gefährdet.

Transaktionsabbrüche auf der Solana-Blockchain | Quelle: Dune

Die Solana-Entwickler haben eine Reihe von Maßnahmen getroffen, um dieses Problem zu lösen. Bisher scheint dies jedoch nicht viel gebracht zu haben, sodass die Layer-2 von Solaxy als eine attraktivere Alternative erscheint. Denn sie soll nicht nur dieses Problem beheben, sondern darüber hinaus auch die Geschwindigkeit erhöhen und die Gebühren verringern.

Dabei werden die Transaktionen von der Layer-1 auf eine Sidechain verlagert, wo bessere Konditionen geboten werden. Danach werden sie gebündelt auf Solana gespeichert, was deutlich effizienter und preiswerter ist, da nicht jede Transaktion einzeln abgerechnet wird.

Demnach handelt es sich bei Solaxy um eine Ausführungs- und Anwendungsschicht für Solana, welche für die grundlegende Speicherung genutzt wird. In diesem Zusammenhang unterstützt es neben Memecoins auch viele weitere Kryptosektoren.

Zudem kann Solaxy leichter von den bereits existierenden Angeboten und Nutzern der beiden Blockchain-Ökosysteme profitieren. Daher fließt auch leichter Liquidität in das Projekt, was sich in steigenden Kursen äußert. Aber auch die Positionierung als einzige Solana-Layer-2 könnte eine Bewertung von 1 Mrd. USD ermöglichen.

Marktkapitalisierungen der führenden Layer-2s:

Rang Asset Symbol Marktkapitalisierung (USD) 1 Polygon POL 4.332.869.801 2 Mantle MNT 3.702.746.369 3 Arbitrum ARB 3.601.153.274 4 Stacks STX 3.010.578.599 5 Optimism OP 2.908.592.644 6 Immutable X IMX 2.649.186.477 7 Movement MOVE 1.486.827.573 8 Starknet STRK 1.190.962.886 9 Polgyon MATIC 987.504.255 10 ZKsync ZK 731.313.164

Quelle: CoinGecko

Solaxy bietet für Vorverkaufsinvestoren Chance auf 100x

Als wegweisendes Projekt im DeFi-Bereich und darüber hinaus könnte sich Solaxy überdurchschnittlich entwickeln. Da der $SOLX-Coin jetzt noch im Vorverkauf mit einem Rabatt erworben werden kann, könnten frühe Investoren eine Rendite von bis zu 100x erreichen. Ähnlich positiv gestimmt sind auch die Analysten von 99Bitcoins.

Der $SOLX-Cois kann derzeit nur im Presale über die Website bezogen werden. Dies ist durch die Synchronisierung einer Wallet mit dieser möglich. Danach lassen sich die Kryptowährungen BNB, ETH und SOL nutzen, sodass einige der wichtigsten Coins unterstützt werden.

Sollten Sie noch keine digitalen Assets haben, ist mit Bankkarten auch eine Zahlung mit Fiatwährungen möglich. Sofern Sie andere Coins besitzen, stellt die Best Wallet eine bequeme, schnelle und preiswerte Möglichkeit dar, um auch andere Kryptowährungen umzutauschen und den $SOLX-Coin zu erwerben.

Erwähnenswert ist auch, dass sich die Partnerschaft mit der Best Wallet unterstützend auf die Solana-Layer-2 auswirkt. Denn Wall Street Pepe hat nach nicht einmal zwei Wochen schon mehr als 30 Mio. USD eingenommen. Ebenso kam das unter "Upcoming Tokens" gelistete Crypto All-Stars mit seinem Presale auf beeindruckende 21,6 Mio. USD.

Alle Nutzer der Best Wallet können die $SOLX-Coin auch schon vor Abschluss des Vorverkaufs in ihrer digitalen Geldbörse sehen. In manche Presales ist sogar ein Investment vor der Öffentlichkeit möglich, wie bei dem eigenen $BEST-Coin.

Solaxy ist darauf ausgerichtet, zum neuen Zentrum von Solana und Ethereum zu werden, indem es in einer besonders performanten Art und Weise das Erstellen, Einsetzen und Interagieren mit dezentralen Angeboten verbessert.

Vor dem Beginn der Altcoin-Saison suchen viele nun nach den besten Investmentideen auf dem Kryptomarkt. In dieser Hinsicht ist Solaxy besonders vielversprechend und könnte für eine hohe Nachfrage sorgen, wie sich bereits im Vorverkauf andeutet.

Angesichts des bisher unerschlossenen und chancenreichen Marktes kann Solaxy anderen Nachzüglern gegenüber einen entscheidenden Entwicklungsvorsprung aufbauen. Zudem entwickeln sich in der Regel die Innovatoren am besten wie Bitcoin als Wertspeicher oder Dogecoin als Memecoin oder die erste Ethereum DEX Uniswap.

Wichtige Informationen über Solaxy erhalten Sie über die Telegram-Gruppe und das X-Profil.

