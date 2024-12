Die Märkte sind zuletzt in exzellenter Manier gelaufen, doch das muss nicht ewig so weitergehen. Tatsächlich geht die Bank of America davon aus, dass demnächst an der Börse ungemütlich werden könnte. Denn aktuell gibt es ein massives Verkaufssignal. Die Jahresendrallye hat ihrem Namen auch im Jahr 2024 wieder alle Ehre gemacht, und die Märkte sind zuletzt massiv gestiegen. Doch nach dem rasanten Kurswachstum sieht die Bank of America nun das Potenzial ...

Den vollständigen Artikel lesen ...