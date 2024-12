München (ots) -Die Weihnachtsfeiertage und der Jahreswechsel stehen vor der Tür - die perfekte Zeit für viele Familien, in den Winterurlaub aufzubrechen. Damit die Fahrt reibungslos verläuft und der Urlaub entspannt beginnt, gibt der ADAC praktische Tipps zur Reisevorbereitung.Reise und Ausweichrouten gut planenEine sorgfältige Reiseplanung sorgt für weniger Stress unterwegs. Vor Reiseantritt sollte die Route inklusive möglicher Ausweichstrecken festgelegt werden. Vignetten und Mautgebühren können bequem vorab online gekauft werden. Unterstützung bietet die ADAC Drive App, die in Echtzeit über Baustellen, Verkehrsbehinderungen und Staus informiert.Eine für Winterurlauber besonders relevante Baustelle ab 1. Januar 2025: Auf der Brennerautobahn A13 wird die Luegbrücke im Wipptal generalsaniert. Der Verkehr wird dort voraussichtlich für mehrere Jahre nur einspurig fließen, was zu Verzögerungen führen kann.Fahrzeug und Ausrüstung überprüfenWer in die Berge fährt, sollte sein Fahrzeug auf winterliche Verhältnisse vorbereiten. Winterreifen sind in vielen Regionen Pflicht, und Schneeketten gehören bei Fahrten in schneereiche Gebiete unbedingt ins Gepäck. Zusätzlich sind Warndreieck, Warnwesten für alle Insassen und ein Verbandskasten gesetzlich vorgeschrieben. Praktische Helfer wie Eiskratzer, Handfeger und Frostschutzmittel für die Scheibenwaschanlage sind ebenfalls unverzichtbar.Ladung sichernGerade beim Packen gilt: Ladung im Auto gut sichern. Schwere Gepäckstücke wie Skischuhe und Getränkeflaschen sollten im Kofferraum unten und möglichst nahe an der Rücksitzlehne verstaut werden, um das Verletzungsrisiko bei einem Unfall zu minimieren. Wer mit einer Dachbox unterwegs ist, sollte auch hier die Ladung mit Spanngurten gut fixieren und darauf achten, dass die vom Hersteller angegebene maximale Dachlast nicht überschritten wird.Staus und KälteDie Sorge, dass Heizung und andere Verbraucher im Auto während eines langen Staus zu einem leeren Tank oder einer entladenen Batterie führen, ist unbegründet: ADAC Tests zeigen, dass sowohl Verbrenner- als auch Elektroautos über mehrere Stunden ausreichend Wärme liefern, ohne den Kraftstoff- oder Energieverbrauch in kritische Bereiche zu treiben. Dennoch ist es besonders im Winter wichtig, rechtzeitig zu tanken oder zu laden. Die ADAC Drive App erleichtert die Suche nach günstigen Tank- und Ladestationen - europaweit stehen über 120.000 Ladestationen zur Verfügung.Entspannt und ohne Zeitdruck anreisenUnbedingt ausreichend Pausen und Zeitpuffer einplanen, warme Getränke und Proviant mitnehmen und ohne Zeitdruck starten. Vor der Abfahrt lohnt sich ein Blick auf den Wetterbericht und die Straßenverhältnisse. Wer mit Kindern unterwegs ist, sollte besonders gut vorbereitet sein: Spiele, Hörbücher, Snacks und Decken helfen, die Fahrt angenehmer zu gestalten.Pressekontakt:ADAC KommunikationT +49 89 76 76 54 95aktuell@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7849/5934261