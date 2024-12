EQS-News: Deutsche Konsum REIT-AG / Schlagwort(e): Jahresbericht

Deutsche Konsum REIT-AG veröffentlicht Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2023/2024



19.12.2024 / 07:10 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Pressemitteilung Deutsche Konsum REIT-AG veröffentlicht Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2023/2024 Mieteinnahmen in Höhe von EUR 77,4 Mio. mit einem leichten Rückgang um 2,9% gegenüber dem Vorjahr, hauptsächlich durch Immobilienverkäufe

Stabiles Vermietungsergebnis von EUR 48 Mio. (Vorjahr EUR 48,2 Mio.)

Funds from Operations (FFO) reduzierten sich auf EUR 28 Mio. (Vorjahr EUR 33,1 Mio.), was einer FFO (unverwässert) je Aktie von EUR 0,80 und einer FFO je Aktie (voll verwässert) von EUR 0,52 entspricht

Immobilienportfolio mit Bilanzwert von EUR 886,2 Mio.

EPRA NTA (voll verwässert) je Aktie bei EUR 7,55 durch Portfolioanpassungen

Netto-LTV reduziert sich auf 57,2% (Vorjahr 61,6 %)

Ergebnis nach Steuern für das Gesamtjahr: EUR 1,97 Mio. (Vorjahr: EUR -181 Mio.)

Deutlicher Schuldenabbau von EUR 88,6 Mio., unterstützt durch strategische Immobilienverkäufe

Darüber hinaus refinanzierte das Unternehmen im Juni erfolgreich EUR 145,9 Mio. an fälligen Anleihen welche nach einer Teilrückzahlung von EUR 50 Mio. im GJ 23/24 und einer zusätzlichen Rückzahlung von EUR 10 Mio. im 1. Quartal des GJ 24/25 einen derzeitig verbleibenden Wert von EUR 85,9 Mio. mit Fälligkeit im September 2025 darstellen.

Rückzahlung einer wesentlichen Tranche des Darlehens von EUR 38 Mio. durch die Obotritia Capital KGaA

Neuer CFO seit Juni 2024 zur Stärkung des Führungsteams und Optimierung der Geschäftsprozesse Potsdam, 19. Dezember 2024 - Die Deutsche Konsum REIT-AG (ISIN DE000A14KRD3) ("DKR") veröffentlicht geprüfte IFRS-Zahlen für das Geschäftsjahr 2023/2024. Stabiles operatives Geschäft mit robusten Leistungskennzahlen Die Deutsche Konsum REIT-AG erzielte im Geschäftsjahr 2023/2024 eine solide operative Leistung mit Mieteinnahmen in Höhe von EUR 77,4 Mio. Der leichte Rückgang von 2,9 % im Vergleich zum Vorjahr ist hauptsächlich auf die Entscheidung der Gesellschaft zurückzuführen, ausgewählte Immobilien im Rahmen des strategischen Schuldenabbaus zu veräußern. Trotz der Portfoliobereinigung blieben die Nettomieteinnahmen mit einem geringfügigen Rückgang von 0,5 % auf EUR 48 Mio. stabil. Die finanzielle Leistung der DKR blieb weiterhin solide. Die Funds from Operations (FFO) für den Zeitraum lagen mit insgesamt EUR 28 Mio. im Rahmen der Erwartungen, im Vergleich zu EUR 33,1 Mio. im Vorjahr. Der Rückgang resultierte hauptsächlich aus höheren Zinsaufwendungen infolge steigender Finanzierungskosten sowie den Auswirkungen der Immobilienverkäufe. Der FFO pro Aktie (voll verwässert) lag bei EUR 0,52 und spiegelt die Wertschöpfungsmaßnahmen trotz schwieriger externer Bedingungen wider. Signifikanter Schuldenabbau und erfolgreiche Refinanzierung einer Anleihe Die DKR konnte ihre Schulden um EUR 88,6 Mio. abbauen und damit ihre finanzielle Flexibilität verbessern. Dies wurde hauptsächlich durch den gezielten Verkauf von 17 ausgewählten Immobilien im Geschäftsjahr erreicht. Darüber hinaus refinanzierte das Unternehmen erfolgreich eine Anleihe in Höhe von EUR 145,9 Mio. und durch einen Schuldenabbau um EUR 50 Mio. im GJ 23/24 und um EUR 10 Mio. im 1. Quartal 24/25 sowie eine Refinanzierung von EUR 85,9 Mio. Die neuen Schuldtitel sind besichert und laufen bis zum 30. September 2025. Durch diese Maßnahmen konnte die Loan-to-Value Ratio (LTV) auf 57,2 % gesenkt werden, verglichen mit 61,6 % im Vorjahr. Neben der Beurkundung selektiver Einzelverkäufe konnte die DKR insbesondere die Rückführung eines Großteils des bisher noch ausstehenden Darlehens an die Obotritia Capital KGaA in Höhe von ca. EUR 38 Mio. verzeichnen. Zudem begrüßte die DKR Anfang Dezember die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL) durch die Wandlung einer Wandelanleihe als neue Gesellschafterin und stärkt damit ihre Aktionärsbasis. Strategische Ausrichtung und Verstärkung des Managements Im Juni 2024 ernannte die DKR einen neuen Finanzvorstand. Das Management fokussiert sich im laufenden Geschäftsjahr auf die Refinanzierung von auslaufenden Finanzverbindlichkeiten sowie die Optimierung der finanzwirtschaftlichen Struktur und allgemeinen Geschäftsprozesse. Zur Stärkung der Führung und operativen Kontrolle hat das Unternehmen beschlossen, das Asset- und Property-Management zu internalisieren. Ausblick: Stärkung der Widerstandsfähigkeit und finanzieller Flexibilität Mit Blick auf die Zukunft bleibt die Deutsche Konsum REIT-AG ihrer langfristigen Strategie verpflichtet, nachhaltiges Wachstum zu erzielen. Kurz- bis mittelfristig liegt der Fokus auf selektiven Asset-Verkäufen, diszipliniertem Investitionsmanagement (CAPEX) und strategischen Schuldenabbau. Das bestehende Portfolio profitiert weiterhin von starken Standorten für Einzelhändler des täglichen Bedarfs. Damit ist das Unternehmen auch in herausfordernden Marktbedingungen gut positioniert und kann Wachstumschancen im Kerngeschäft konsequent zu nutzen. Gestärkt durch die positiven Impulse der letzten Wochen und Monate sieht der Vorstand große Chancen, die langfristige Strategie voranzutreiben. Telefonkonferenz Die Deutsche Konsum REIT-AG wird zu den Jahresergebnissen des Geschäftsjahres 2023/2024 heute, am 19. Dezember 2024, um 10:00 Uhr CET eine Analystenkonferenz (Webcast und Telefonkonferenz) abhalten. Die entsprechende Ergebnispräsentation sowie weitere Informationen zum Webcast und zur Telefonkonferenz finden Sie unter https://www.deutsche-konsum.de/investor-relations . Der Geschäftsbericht 2023/2024 steht unter https://www.deutsche-konsum.de/investor-relations/finanzberichte/ zum Download zur Verfügung. Über das Unternehmen Die Deutsche Konsum REIT-AG, Broderstorf, ist ein börsennotiertes Immobilienunternehmen mit Fokus auf deutsche Einzelhandelsimmobilien für Waren des täglichen Bedarfs an etablierten Mikrostandorten. Der Schwerpunkt der Aktivitäten der Gesellschaft liegt im Erwerb, in der Bewirtschaftung und in der Entwicklung der Nahversorgungsimmobilien mit dem Ziel einer stetigen Wertentwicklung und dem Heben stiller Reserven.

Die Aktien der Gesellschaft werden im Prime Standard der Deutschen Börse (ISIN: DE 000A14KRD3) sowie im Wege eines Zweitlistings an der JSE (JSE Limited) (Südafrika) gehandelt. Kontakt:

Deutsche Konsum REIT-AG

Mrs. Mareike Kuliberda

Investor Relations

Marlene-Dietrich-Allee 12 b

14482 Potsdam

Tel: 0331 / 74 00 76 - 533

Fax: 0331 / 74 00 76 - 599

E-Mail: mk@deutsche-konsum.de



19.12.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com