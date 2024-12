© Foto: Ina Fassbender - dpa

Die Fed senkt die Zinsen wie erwartet, will aber in Zukunft deutlich vorsichtiger vorgehen. Für das kommende Jahr sieht die Zinsprognose nur noch zwei Zinssenkungen vor. Dies sorgt für erhebliche Unruhe am Kryptomarkt.Der Bitcoin ist am Donnerstag zeitweise unter die Marke von 100.000 US-Dollar gefallen, nachdem die US-Notenbank eine vorsichtigere Haltung in Bezug auf weitere Zinssenkungen signalisiert hatte. Die Kryptowährung fiel um 1 Prozent auf 99.800 US-Dollar, nachdem sie am Mittwoch bereits um 5,1 Prozent gefallen war - der größte Rückgang seit September. Auch andere Token wie Ether, XRP und der Meme-Coin Dogecoin gerieten unter Druck. Die Fed hat die Zinsen zum dritten Mal in Folge …