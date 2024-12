DIESE PRESSEMITTEILUNG IST NUR FÜR DIE VERBREITUNG IN KANADA BESTIMMT UND NICHT FÜR DIE WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERBEITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN.

Saguenay, Quebec - 18. Dezember 2024 / IRW-Press / First Phosphate Corp. ("First Phosphate" oder das "Unternehmen") (CSE: PHOS) (OTCQB: FRSPF) (FWB: KD0) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen gedenkt, eine nicht vermittelte Privatplatzierung (das "geplante Emissionsangebot") mit einem Bruttoerlös in Höhe von mindestens 1.000.000 $ durchzuführen.

Das geplante Emissionsangebot wird voraussichtlich aus einer Kombination der folgenden Wertpapiere bestehen:

Flow-Through-Aktien des Unternehmens ("Flow-Through-Aktien") zu einem Preis von 0,35 $ pro Aktie (das "Flow-Through-Angebot"); und Hard-Dollar-Einheiten des Unternehmens ("Hard-Dollar-Einheit") zu einem Preis von 0,35 $ pro Hard-Dollar-Einheit (das "Angebot von Hard-Dollar-Einheiten"), wobei jede Hard-Dollar-Einheit aus Folgendem besteht: (i) einer Stammaktie des Unternehmens ("Stammaktie") und (ii) einem halben Stammaktienkaufwarrant ("Warrant"). Jeder ganze Warrant kann vorbehaltlich eines vorgezogenen Verfallsdatums (wie unten definiert) bis 31. Dezember 2025 zu einem Preis von 0,50 $ pro Stammaktie ausgeübt werden.

Der Bruttoerlös aus dem Flow-Through-Angebot wird für "kanadische Explorationsausgaben" verwendet werden, die "Flow-Through-Bergbauausgaben" (gemäß der Definition im Income Tax Act (Kanada)) in Zusammenhang mit den Projekten des Unternehmens in Québec darstellen. Der Nettoerlös aus dem Angebot von Hard-Dollar-Einheiten wird für die Finanzierung von Explorations- und Erschließungsaktivitäten, als Working Capital und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.

Das geplante Emissionsangebot wird voraussichtlich am oder vor dem 31. Dezember 2024 bzw. an einem anderen vom Unternehmen festgelegten Tag(en) abgeschlossen werden. Der Abschluss kann in einer oder mehreren Tranchen erfolgen.

Alle im Rahmen des geplanten Emissionsangebots begebenen Wertpapiere sind im Einklang mit den geltenden Wertpapiergesetzen an eine gesetzlich vorgeschriebene Haltedauer von vier Monaten und einem Tag gebunden.

In Zusammenhang mit dem geplanten Emissionsangebot wird an bezugsberechtigte Vermittler Folgendes bezahlt werden: (i) eine Barprovision in Höhe von 8 % des Bruttoerlöses, der von den durch sie vermittelten Zeichnern aufgebracht wurde, und (ii) jene Anzahl von Vergütungs-Warrants ("Vergütungs-Warrants"), die 8 % der Anzahl der Hard-Dollar-Einheiten oder Flow-Through-Aktien entspricht, die an die durch sie vermittelten Zeichner begeben wurden. Jeder Vergütungs-Warrant berechtigt seinen Inhaber bis 31. Dezember 2025 zum Erwerb einer Stammaktie zu einem Preis von 0,50 $ pro Aktie, mit der Maßgabe, dass das Unternehmen - sofern der volumengewichtete durchschnittliche Handelskurs der Stammaktien an der CSE an 5 aufeinanderfolgenden Handelstagen 0,80 $ oder mehr beträgt - das Verfalldatum der Vergütungs-Warrants durch die Veröffentlichung einer Pressemeldung auf jenes Datum vorverlegen kann, das 30 Tage nach dem Datum dieser Pressemeldung liegt (das "vorgezogene Verfalldatum"). Das Unternehmen behält sich das Recht vor, die Barprovisionen für das Flow-Through-Angebot nicht in bar, sondern in Form von Stammaktien des Unternehmens zu bezahlen ("Vergütungsaktien"), die zu dem Ausgabepreis des Flow-Through-Angebots begeben werden.

Diese Pressemeldung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "U.S. Securities Act") oder den Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten angeboten oder an US-Personen verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem U.S. Securities Act und den geltenden Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert oder es liegt eine Befreiung von einer solchen Registrierungspflicht vor. Der Abschluss des geplanten Emissionsangebots unterliegt bestimmten Bedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen. Es kann nicht garantiert werden, dass das geplante Emissionsangebot ganz oder teilweise abgeschlossen wird.

Über First Phosphate Corp.

First Phosphate (CSE: PHOS) (OTCQB: FRSPF) (FWB: KD0) ist ein Mineralerschließungsunternehmen, das sich gänzlich der Gewinnung und Reinigung von Phosphat zur Herstellung von aktivem Kathodenmaterial für die Lithium-Eisen-Phosphat-("LFP")-Batterieindustrie verschrieben hat. First Phosphate hat sich verpflichtet, mit hohem Reinheitsgrad, auf verantwortungsvolle Art und Weise und mit voraussichtlich geringem CO2-Fußabdruck zu produzieren. First Phosphate plant, sich direkt vertikal von der Abbauquelle in die Lieferketten größerer nordamerikanischer LFP-Batteriehersteller zu integrieren, die aktives LFP-Kathodenmaterial in Batteriequalität benötigen, das aus einer konsistenten und sicheren Lieferquelle stammt. First Phosphate ist der Besitzer und Entwickler des Konzessionsgebiets Bégin-Lamarche in der Region Saguenay-Lac-St-Jean in der kanadischen Provinz Quebec, das aus seltenem Anorthosit-Phosphat-Eruptivgestein besteht, das im Allgemeinen hochreines Phosphatmaterial ohne störende Konzentrationen von schädlichen Elementen liefert.

Zukunftsgerichtete Informationen und Warnhinweise

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen und Informationen, die als "zukunftsgerichtete Aussagen" und "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze betrachtet werden können. In einigen Fällen, aber nicht unbedingt in allen, können zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "plant", "zielt ab", "erwartet" oder "erwartet nicht", "wird erwartet", "eine Gelegenheit besteht", "ist positioniert", "schätzt" identifiziert werden, "beabsichtigt", "geht davon aus", "erwartet" oder "geht nicht davon aus" oder "glaubt" oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "können", "könnten", "würden", "werden" oder "werden ergriffen", "eintreten" oder "erreicht werden" und andere ähnliche Ausdrücke. Darüber hinaus handelt es sich bei den Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Fakten darstellen, um zukunftsgerichtete Aussagen, die u.a. Folgendes beinhalten: die geplanten Explorations- und Produktionsaktivitäten des Unternehmens; die Konzessionsgebiete und die Zusammensetzung des gewonnenen Phosphats; die Pläne des Unternehmens für eine vertikale Integration in die nordamerikanischen Lieferketten; den Mindest-Bruttoerlös von 1.000.000 $; die Verwendung des Erlöses aus dem geplanten Emissionsangebot; die Bedingungen des geplanten Emissionsangebots, einschließlich der Ausgabe von Wertpapieren, des Abschlussdatums und des Erhalts aller erforderlichen Genehmigungen.

Diese Aussagen und andere zukunftsgerichtete Informationen basieren auf Annahmen und Schätzungen, die das Unternehmen unter den gegebenen Umständen für angemessen und vernünftig hält, die sich jedoch als falsch erweisen können. Sie beinhalten, sind jedoch nicht beschränkt auf die verschiedenen Annahmen, die hierin und in den öffentlichen Bekanntmachungen des Unternehmens dargelegt sind, einschließlich des Kurzprospekts vom 5. Juni 2024, sowie den Erhalt der erforderlichen Genehmigungen und die Fähigkeit des Unternehmens, einen Mindest-Bruttoerlös von 1.000.000 $ einzunehmen.

Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von denen abweichen, die in solchen Aussagen erwartet werden. Es kann nicht garantiert werden, dass eine Chance erfolgreich ist, wirtschaftlich tragfähig ist, rechtzeitig oder im Rahmen des Budgets abgeschlossen wird oder dem Unternehmen nennenswerte Einnahmen, Einsparungen bzw. Gewinne einbringt. Darüber hinaus werden dem Unternehmen bei der Verfolgung einer bestimmten Chance Kosten entstehen, die erheblich sein können. Diese Faktoren und Annahmen stellen keine vollständige Auflistung der Faktoren und Annahmen dar, die sich auf das Unternehmen auswirken könnten, und sollten, obwohl sie sorgfältig geprüft werden sollten, in Verbindung mit den Risikofaktoren betrachtet werden, die in den anderen Dokumenten des Unternehmens beschrieben sind, die bei den kanadischen und amerikanischen Wertpapierbehörden eingereicht wurden, einschließlich und ohne Einschränkung des Abschnitts "Risk Factors" der Lagebericht (Management Discussion & Analysis) des Unternehmens vom 21. Oktober 2024 und des Jahresberichts auf Formblatt 20-F vom 8. Juli 2024, die auf SEDAR unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Obwohl das Unternehmen versucht hat, Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen oder Angaben angegebenen unterscheiden, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, außer in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

