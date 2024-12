AM Best behält seinen negativen Ausblick für das deutsche Schaden- und Unfallversicherungs-Segment bei.

In dem neuen Best's Market Segment Report "Market Segment Outlook: Germany Non-Life Insurance" sagt AM Best, dass die moderaten Wachstumsaussichten auf inflationsbereinigter Basis weiterhin ein Hindernis für die Versicherer in Deutschland darstellen. Darüber hinaus belasten die anhaltende Schadeninflation und ein wettbewerbsintensives Betriebsumfeld die Rentabilität der Versicherer, während Naturkatastrophenschäden aufgrund veränderter Rückversicherungsstrukturen zu Volatilität führen.

Dennoch stellt der Bericht fest, dass das Segment einen guten Puffer in der risikobereinigten Kapitalisierung aufgebaut hat, um potenzielle Ertragsschwankungen aufzufangen.

Um ein kostenloses Exemplar dieses Marktsegmentberichts zu erhalten, besuchen Sie bitte http://www3.ambest.com/bestweek/purchase.asp?record_code=349913.

AM Best ist eine globale Kreditrating-Agentur mit Spezialisierung auf den Versicherungssektor, die Nachrichten veröffentlicht und Datenanalysen liefert. Das Unternehmen ist in den USA angesiedelt, in über 100 Ländern tätig und betreibt Niederlassungen in London, Amsterdam, Dubai, Hongkong, Singapur und Mexico City. Weitere Informationen finden Sie unter www.ambest.com

