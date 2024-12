Die Akteure der Automobilindustrie können sich darauf verlassen, dass Thales digitale und physische Lösungen bereitstellt, die den Fahrzeugzugang verbessern und gleichzeitig die Datensicherheit gewährleisten.

gewährleisten. Das Angebot von Thales umfasst eine digitale Autoschlüssellösung, deren Implementierung dem Standard des Car Connectivity Consortium 1 (CCC) entspricht. Ergänzt wird sie nun durch eine brandneue kontaktlose Karte, den Thales NFC CARd Key Die Lösungen ermöglichen es Autofahrern, ihre Fahrzeuge mit ihrem Smartphone oder ihrer Karte zu ver- und entriegeln und zu starten.

(CCC) entspricht. Ergänzt wird sie nun durch eine Die Lösungen ermöglichen es Autofahrern, ihre Fahrzeuge mit ihrem Smartphone oder ihrer Karte zu ver- und entriegeln und zu starten. Aufbauend auf seiner über 15-jährigen Erfahrung in der Automobilindustrie liefert Thales bewährte On-Board-Lösungen für Autos, die auf seiner Expertise in der Konnektivität und Cybersicherheit basieren.

Thales, ein weltweit führender Anbieter von Spitzentechnologien, bietet Automobilherstellern sichere und problemlose Lösungen, um die Fahrzeugzugangserfahrungen ihrer Kundinnen und Kunden zu erweitern. Das Angebot nutzt die digitale Autoschlüssel- Lösung und den intelligenten NFC CARd Key , eine innovative und anpassbare Lösung. Diese NFC-basierte Karte wurde als Ergänzung zum digitalen Schlüssel entwickelt und bietet eine zuverlässige Alternative bei Störungen auf den Smartphones der Benutzer. Sie ermöglicht es den Fahrern, ihre Autos mit einem einfachen "Antippen" zu entriegeln und zu starten.

Thales NFC CARd Key (Photo: Thales)

Die Automobilindustrie verlagert sich schnell von traditionellen zu digitalen Lösungen, und der Markt für digitale Autoschlüssel wird voraussichtlich von 2023 bis 2031 mit einer beeindruckenden jährlichen Wachstumsrate von über 21 wachsen2 Thales reagiert auf diese wachsende Nachfrage, indem es die Funktionalität des digitalen CCC-Schlüssels nutzt, seine umfassende Expertise in der Cybersicherheit in die digitale Autoschlüssellösung einbringt und Zugangsdaten sicher in einem Fahrzeug, einem Mobilgerät und/oder einer kontaktlosen Karte erstellt und speichert.

Nach der digitalen Registrierung der Fahrerzugangsdaten beim Autokauf ermöglicht das digitale Autoschlüsselsystem von Thales den Fahrern, das Fahrzeug sicher mit ihrem Smartphone zu öffnen und zu starten, während sich das Mobilgerät noch in der Tasche befindet. Solche flexiblen Lösungen ermöglichen eine Vielzahl von Anwendungsfällen im Automobilbereich und erleichtern den Zugang zu und die gemeinsame Nutzung von Fahrzeugen erheblich. Private Autobesitzer können ihren Zugang digital mit Familienmitgliedern oder Freunden teilen, während Autovermietungen dasselbe mit Kunden tun können, wodurch die Notwendigkeit, Autoschlüssel an einem Vermietungsschalter abzuholen, physisch entfällt. Die Einführung des NFC CARd Key von Thales unterstützt Szenarien, in denen ein Smartphone möglicherweise nicht verfügbar ist.

Der NFC CARd Key funktioniert wie eine kontaktlose Zahlungskarte und stellt eine sichere, verschlüsselte Kommunikation mit dem Fahrzeug her, sodass der Motor wie bei der mobilen App sofort gestartet werden kann. Mit einer Lebensdauer von über zehn Jahren und einer hohen Temperaturbeständigkeit gewährleistet er einen robusten Schutz und ermöglicht gleichzeitig ein reibungsloses und einfaches "Antippen-Eingeben-Losfahren"-Erlebnis. Über die technischen Merkmale hinaus bietet der NFC CARd Key Automobilherstellern eine wertvolle Möglichkeit zur Markenbildung, da das Design individuell angepasst werden kann und dank der vielfältigen Druckoptionen von Thales (3D-Effekt, taktiler Lack usw.) eine einzigartige und unverwechselbare Karte entsteht.

"Thales verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Bereitstellung von Konnektivitäts- und Cybersicherheitslösungen für die Automobilindustrie und hat ein tiefes Verständnis für die Kundenanforderungen, von den täglichen Nutzungsbedingungen bis hin zur Einhaltung strenger Standards. Dies erstreckt sich auch auf das Fachwissen im Bereich Datensicherheit in Fahrzeugen und mobilen Geräten und bietet durch einen robusten und widerstandsfähigen Ansatz für Cybersicherheit Sicherheit", so Christine Caviglioli, Vizepräsidentin Automotive bei Thales . "Mit der Einführung des NFC CARd Key ergänzt Thales sein Angebot für den Fahrzeugzugang um eine einzigartige Innovation. Unser Ziel ist es, Automobilherstellern und Fahrern gleichermaßen einen flexiblen Ansatz für sichere Mobilität zu bieten.

1Das Car Connectivity Consortium (CCC), eine Organisation, die die nahtlose Konnektivität zwischen Smartphone und Auto fördert, hat den Standard für digitale Autoschlüssel gesetzt, der es Fahrern ermöglicht, ihre Fahrzeuge mit Smartphones oder Smartwatches zu entriegeln und zu starten.

2Laut Transparency Market Research.

Über Thales

Thales (Euronext Paris: HO) ist ein weltweit führender Anbieter von Spitzentechnologien und auf drei Geschäftsbereiche spezialisiert: Verteidigung, Luft- und Raumfahrt sowie Cyber Digital.

Das Unternehmen entwickelt Produkte und Lösungen, die dazu beitragen, die Welt sicherer, umweltfreundlicher und integrativer zu machen.

Die Gruppe investiert fast €4 Milliarden pro Jahr in Forschung Entwicklung, besonders in zentralen Bereichen wie KI, Cybersecurity, Quantentechnologie, Cloud-Technologie und 6G.

Thales hat fast 81.000 Mitarbeiter in 68 Ländern. Im Jahr 2023 erzielte die Gruppe einen Umsatz von 18,4 Mrd. Euro.

