ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Delivery Hero von 56 auf 55 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der wahre Konzernwert auf Basis aller seiner Teile werde immer noch unterschätzt, schrieb Analyst Jo Barnet-Lamb in seiner am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Die Papiere des US-Lieferkonzerns Doordash seien mehr als doppelt so hoch bewertet. Delivery Hero bleibe sein Top-Internetwert in Europa auf Einjahressicht./ag/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2024 / 15:39 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.12.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000A2E4K43