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PR Newswire
19.12.2024 08:06 Uhr
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ARK Invest UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

Finanznachrichten News

ARK Invest UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, December 19

RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF

(LEI: 635400XEUXEEYJDGAN37)

Final Net Asset Value

FUND NAMESHARES OUTSTANDINGNAVISINNAV DATE
RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF25,480,254.00003.8565USDIE00BLRPQH3118 December 2024

RIZE CYBER SECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF

(LEI: 635400X9AIBDQQ6PQR51)

Final Net Asset Value

FUND NAMESHARES OUTSTANDINGNAVISINNAV DATE
RIZE CYBER SECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF14,244,519.00007.9509USDIE00BJXRZJ4018 December 2024

RIZE DIGITAL PAY ECONOMY ETF

(LEI:635400LYAWYIKLU7RN49)

Final Net Asset Value

FUND NAMESHARES OUTSTANDINGNAVISINNAV DATE
RIZE DIGITAL PAY ECONOMY ETF1,224,930.00004.3635USDIE00BLRPRQ96 18 December 2024

RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF

(LEI: 635400T4ONQFN1WX2948)

Final Net Asset Value

FUND NAMESHARES OUTSTANDINGNAVISINNAV DATE
RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF15,543,889.00004.5913USDIE00BLRPRR04 18 December 2024

RIZE CIRC ECO ENBL UC ETF

(LEI: 635400YBHGSVNFVLEM44)

Final Net Asset Value

FUND NAMESHARES OUTSTANDINGNAVISINNAV DATE
RIZE CIRC ECO ENBL UC ETF256,771.00005.5909USDIE000RMSPY3918 December 2024

RIZE USA EN IM UCITS ETF

(LEI: 635400JDXRZVU5MKFT89)

Final Net Asset Value

FUND NAMESHARES OUTSTANDINGNAVISINNAV DATE
RIZE USA EN IM UCITS ETF2,584,349.00004.7689USDIE000PY7F8J918 December 2024

RIZE GL SUS INF UCITS ETF

(LEI: 635400MMJMD1KCNSX294)

Final Net Asset Value

FUND NAMESHARES OUTSTANDINGNAVISINNAV DATE
RIZE GL SUS INF UCITS ETF17,879,403.00004.8864USDIE000QUCVEN918 December 2024

ARK INNOVATION UCITS ETF

(LEI: 635400D8PDNDJGYTEJ07)

Final Net Asset Value

FUND NAMESHARES OUTSTANDINGNAVISINNAV DATE
ARK INNOVATION UCITS ETF4,864,099.00005.9430USDIE000GA3D48918 December 2024

ARK ART INT & ROB UCITS ETF

(LEI: 635400I2COZBXFRGYG81)

Final Net Asset Value

FUND NAMESHARES OUTSTANDINGNAVISINNAV DATE
ARK ART INT&ROB UCITS ETF4,252,026.00007.1553USDIE0003A512E418 December 2024

ARK GENOMIC REV UCITS ETF

(LEI: 635400VDK3B3D2SSMC07)

Final Net Asset Value

FUND NAMESHARES OUTSTANDINGNAVISINNAV DATE
ARK GENOMIC REV UCITS ETF930,000.00004.2646USDIE000O5M6XO118 December 2024

© 2024 PR Newswire
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