DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Die Parfümeriekette Douglas blickt zuversichtlich auf das neue Geschäftsjahr (bis Ende September). Der Start in das laufende erste Quartal sei gut gewesen, teilte das im SDax notierte Unternehmen am Donnerstag in Düsseldorf mit. Das Management geht davon aus, weiter wachsen und die Marge verbessern zu können.

Der Umsatz soll im laufenden Geschäftsjahr auf 4,7 bis 4,8 Milliarden Euro steigen. Davon sollen vor Sondereffekten, Zinsen, Steuern und Abschreibungen (ber Ebitda) zwischen 855 und 885 Millionen Euro hängen bleiben. Dies entspräche im besten Fall einer operativen Marge von 18,8 Prozent und Douglas würde die mittelfristig angepeilten 18,5 Prozent übertreffen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr (bis Ende September) blieb die Profitabilität allerdings hinter den Erwartungen zurück. Die Aktie gab vorbörslich nach.

Basierend auf einem Umsatzplus von 8,7 Prozent auf fast 4,5 Milliarden Euro, verdiente Douglas im Tagesgeschäft knapp 809 Millionen Euro. Analysten hatten etwas mehr auf dem Zettel. Unter dem Strich blieb auch dank Steuereffekten mit 84 Millionen Euro rund fünfmal so viel wie ein Jahr zuvor./lew/jha/