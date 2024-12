© Foto: Richard Drew - AP

Die US-Notenbank hat am Mittwoch wie erwartet die Zinsen gesenkt. Allerdings will sie künftig deutlich vorsichtiger agieren. Das kam bei US-Anlegern nicht gut an. Der S&P 500 musste deutliche Verluste hinnehmen.Wie erwartet hat die Fed am Mittwoch die Zinsen zum dritten Mal in Folge um einen Viertelprozentpunkt gesenkt. Die Äußerung von Fed-Chef Jerome Powell, die Notenbank könne mit weiteren Zinssenkungen warten, solange die Inflation über der Zielmarke von zwei Prozent bleibe, sorgte jedoch für erhebliche Verunsicherung unter Anlegern. Der S&P 500, der vor der Bekanntgabe der Entscheidung noch leicht im Plus lag, brach um 3 Prozent ein. Es war der stärkste Einbruch nach einer …