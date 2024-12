The following instruments on XETRA do have their first trading 19.12.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 19.12.2024Aktien1 CA9013201012 XXIX Metal Corp.2 JP3236330001 Kioxia Holdings Corporation3 SE0023469200 BrandBee Holding ABAnleihen/ETF/Fonds1 DE000A4DE131 Wendelstein 2024-1 UG2 SE0023467683 ALM Equity AB3 DE000DW6AF91 DZ BANK AG4 DE000DW6AF83 DZ BANK AG5 DE000DW6AF75 DZ BANK AG6 DE000DW6AF67 DZ BANK AG7 NO0013383992 Equipe Holdings 3 B.V.8 US04316JAM18 Arthur J. Gallagher & Co.9 US09239BAE92 BlackLine Inc.10 US10316TAC80 BOX Inc.11 US10806XAD49 BridgeBio Pharma Inc.12 US17243VAB80 Cinemark Holdings Inc.13 US23282WAC47 Cytokinetics Inc.14 US313747BD82 Federal Realty Investment Trust LP15 US337932AR81 FirstEnergy Corp.16 US443573AD20 HubSpot Inc.17 US45826HAB50 Integer Holdings Corp.18 US45867GAD34 InterDigital Inc.19 US462222AD25 Ionis Pharmaceuticals Inc.20 US69331CAL28 PG & E Corp.21 US76680RAH03 RingCentral Inc.22 FR001400UM87 SCOR SE23 FR001400RJX6 Agence Française de Développement24 LU2932780914 Amundi S&P Eurozone PAB Net Zero Ambition UCITS ETF25 DE000A1W1MH5 Tresides Commodity One A26 LU1878855581 Berenberg Sustainable World Equities R A