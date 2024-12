Frankfurt am Main (ots) -- 2.204 Photovoltaikmodule mit circa 960 kWp Leistung- Garbsen als Bestandteil einer übergeordneten PV-Strategie von Union Investment- Weitere Pilotprojekte in Konstanz und Nürnberg in VorbereitungDas Fachmarktzentrum Planetencenter in Garbsen bei Hannover wird mit einer rund 4.300 m² großen Photovoltaikanlage ausgestattet. Die Finanzierung übernimmt ein Spezialfonds von Union Investment, zu dessen Portfolio das Einzelhandelsobjekt seit 2022 gehört. Errichtet und später betrieben wird die Anlage von ENVIRIA, Deutschlands führendem Solarunternehmen für Gewerbe und Industrie aus Frankfurt am Main.Die Installation der 2.204 Photovoltaikmodule wurde Ende November gestartet und soll bis Mitte 2025 abgeschlossen sein. Pro Jahr sollen diese Module rund 880.000 kWh Strom produzieren. Dadurch können zukünftig jährliche CO2-Einsparungen in einer Größenordnung von rund 410 Tonnen realisiert werden. Um die gleiche Menge an CO2 anderweitig zu kompensieren, bräuchte es zum Beispiel 14.000 ausgewachsene Bäume. Die Anlage soll neben dem Allgemeinstrom des Centers in erster Linie die Mieter der Gebäude im Planetenring 25-27 und 31-33 mit günstigem vor Ort produziertem Strom versorgen. Überschüsse werden in das Netz in Garbsen eingespeist.Auf ca. 16.500 m² Mietfläche befinden sich ca. 37 Mieteinheiten mit Mietern wie z.B. Edeka, Aldi, Rossmann, Deichmann, Fressnapf, KIK, Tedi sowie zahlreiche Dienstleister und gastronomische Betriebe.In der neuen PV-Anlage, die Bestandteil einer übergeordneten PV-Strategie von Union Investment ist, sieht der Immobilieninvestor einen wichtigen Schritt in Richtung Nachhaltigkeit. "Das Planetencenter ist das erste von drei Pilotprojekten aus unserem Einzelhandels- und Logistikportfolio, mit denen wir die künftigen Potentiale von Infrastrukturinvestments im Bestand erfassen und ganz konkrete Beiträge für den Ausstieg aus dem fossilen Zeitalter leisten können", sagt Henrike Waldburg, Mitglied der Geschäftsführung der Union Investment Real Estate GmbH, Hamburg. Die drei angelaufenen Pilotprojekte in Garbsen, Konstanz und Nürnberg umfassen eine Dachfläche von über 40.000 m². Das geschätzte Volumen der Stromerzeugung liegt bei insgesamt über 3,8 Millionen kWh pro Jahr."Durch unser Sale & Lease Back Modell kann sich Union Investment auf ihr Kerngeschäft konzentrieren, während wir uns vollumfänglich um die PV-Anlage kümmern. Wir freuen uns, mit Union Investment zusammenzuarbeiten und ihre Immobilien durch unsere Expertise im Bereich der Solarenergie zusätzlich aufzuwerten", sagt Melchior Schulze-Brock, Geschäftsführer von ENVIRIA.Über Union InvestmentUnion Investment steht seit fast 60 Jahren für vorausschauende Immobilien-Investments und aktives Asset Management weltweit. Mit einem verwalteten Anlagevermögen in Offenen Immobilien-Publikumsfonds, Spezialfonds sowie im Rahmen von Service- und Bündelungsmandaten von insgesamt rund 56,4 Milliarden Euro ist Union Investment einer der führenden Immobilien-Investmentmanager in Europa. Aktuell hält Union Investment weltweit rund 500 Immobilien in 25 Ländern im aktiv gemanagten Bestand. Der Schwerpunkt ihrer Immobilienanlagen liegt in den Bereichen Büro, Einzelhandel, Hotel, Logistik, Wohnen und Mixed-Use. Info: www.union-investment.de/realestateÜber ENVIRIAENVIRIA ermöglicht Unternehmen einen radikal einfachen Umstieg auf Solarstrom. Das Startup übernimmt sowohl die Finanzierung, Planung, Installation und den Betrieb von Solaranlagen als auch die Integration von Ladestationen und Energiespeichern. Unternehmen können die Anlagen kaufen oder mieten. Außerdem mietet ENVIRIA Dächer, betreibt darauf Solaranlagen und verkauft grünen Strom. Mehr als 200 Mitarbeitende haben seit der Gründung im Jahr 2017 bereits mehr als 500 gewerbliche Projekte umgesetzt.Pressekontakt:Union Investment Real Estate GmbHFabian HellbuschLeiter Immobilien Marketing, KommunikationValentinskamp 70 / EMPORIO20355 HamburgTel. + 49 40 / 34919-4160, Fax: -5160eMail: fabian.hellbusch@union-investment.deInternet: www.union-investment.de/realestateENVIRIA Energy Holding GmbHAlexandra SiokouChief Marketing OfficerFerdinand-Happ-Str. 5360314 Frankfurt am MainTel.: +49 174 243 85 95eMail: alexandra.siokou@enviria.energyInternet: https://enviria.energy/Original-Content von: ENVIRIA Energy Holding GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172721/5934300