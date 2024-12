© Foto: Ann-Sophie Fjello-Jensen - picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Die Aktien von Rivian Automotive gaben am Mittwoch nach einer Herabstufung durch Baird-Analyst Ben Kallo nach.Kallo senkte seine Bewertung des Elektroauto-Start-ups von Kaufen auf Halten und reduzierte das Kursziel von 16 auf 14 US-Dollar. Im Handel verlor die Aktie danach ein paar Prozent: "Nach Abschluss des Joint Ventures mit Volkswagen und der Ankündigung eines Darlehens des Energieministeriums gibt es für 2025 nur wenige Katalysatoren. Wir erwarten, dass die Aktie unter einem schwächelnden Elektrofahrzeugabsatz leiden wird", schrieb Kallo in einer Mitteilung. Kapitalbedarf bleibt hoch Rivian hat kürzlich ein Darlehen in Höhe von 6,6 Milliarden US-Dollar angekündigt, um den Bau eines …