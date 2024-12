Frankfurt (ots) -Kurz vor Weihnachten beginnen viele noch schnell, die letzten Geschenke zu besorgen. Warum nicht auf etwas setzen, das zeitlos, wertbeständig und besonders ist? Gold hat seit 6000 Jahren nichts von seiner Attraktivität eingebüßt.Waren es zu Beginn wohl Glanz und Farbe, die uns schon immer an die Sonne erinnerten, sind es heute Wertbeständigkeit und die Tatsache, dass Gold nur in begrenztem Umfang zur Verfügung steht. Damit ist es ein begehrtes Objekt - sei es als Schmuck oder in Form von Anlageprodukten wie Münzen und Barren.Doch es gibt noch einen anderen Grund, warum Gold auch als Geschenk attraktiv ist: Beim Kauf von Anlagegold, wie etwa Barren oder bestimmten Münzen, entfallen die sonst obligatorischen 19 Prozent Mehrwertsteuer - ein Vorteil, den laut einer Yougov-Umfrage im Auftrag der Degussa Goldhandel nur 26 Prozent der Befragten kennen.Die Befreiung von der Mehrwertsteuer gilt nur für Investmentbarren und Münzen. Zusätzlich profitiert, wer Anlagegold mindestens ein Jahr behält, weil danach die Kapitalertragssteuer wegfällt.Und weil Weihnachten eine ideale Gelegenheit für Goldgeschenke in der einen oder anderen Form ist, bietet Degussa in diesem Jahr auch einen besonderen Last-minute-Service: Die Degussa Niederlassungen haben sogar am Heiligabend geöffnet: Von 10 bis 14 Uhr stehen sie an 12 Standorten für den Einkauf glänzender Geschenke zur Verfügung.Über Degussa GoldhandelDer Name Degussa steht für Qualität und Beständigkeit in der Welt der Edelmetalle. Als kompetenter Partner für zertifizierte Investment-Barren und Anlagemünzen bietet Degussa Goldhandel seit 2011 umfassende Dienstleistungen zu Wertanlagen in Edelmetalle und ist unter den bankenunabhängigen Edelmetallhändlern in Europa marktführend. Das Unternehmen betreibt mit rund 200 Mitarbeitern derzeit 16 Niederlassungen in Deutschland, der Schweiz, Spanien und Großbritannien.Pressekontakt:Degussa Goldhandel GmbH, Kettenhofweg 29, 60325 Frankfurt am Main,Claudia Fasse, Telefon: +49-172 2108904, E-Mail: presse@degussa.comOriginal-Content von: Degussa Goldhandel GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105154/5934405