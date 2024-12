© Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Mark Lennihan

Wie erwartet hat die Fed den Leitzins um einen Viertelprozentpunkt gesenkt. Doch die Aussicht auf künftig weniger Zinssenkungen verunsichert die Märkte. CNBC-Moderator Jim Cramer analysiert die Situation.Nach der Entscheidung der US-Notenbank, den Leitzins um einen Viertelprozentpunkt zu senken, sind die US-Märkte am Mittwoch unerwartet eingebrochen. CNBC-Moderator Jim Cramer analysiert die Entwicklungen und beleuchtet die Hintergründe für die Enttäuschung an der Wall Street. "Nach der Pressekonferenz von Fed-Chef Jay Powell herrscht bei vielen Marktteilnehmern große Ratlosigkeit", sagte Cramer in seiner CNBC-Sendung Mad Money. Powell habe offenbar eine bereits angekündigte Zinssenkung …