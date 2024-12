Birkenstock hat am Mittwoch mit seinen Zahlen für das vierte Quartal die Erwartungen übertroffen. Dem Sandalenhersteller gelang endlich wieder der Sprung in die Gewinnzone. Die Aktie beendete den US-Handel mit einem Zuwachs von knapp zwei Prozent. Ein Fragezeichen bleibt jedoch. Birkenstock konnte die Preise für seine Clogs um acht Prozent erhöhen, was zu einem Umsatz von 455,8 Millionen Euro im vierten Quartal führte. Dies entspricht einem Anstieg von gut 15 Prozent im Vorjahresvergleich. Analysten ...

