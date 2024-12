Emittent / Herausgeber: Capcora GmbH / Schlagwort(e): Verkauf

Milvio Energy verkauft 51,7 MWp Solar-Portfolio an die re:cap global investors group



19.12.2024 / 10:00 CET/CEST

Milvio Energy hat erfolgreich einen Vertrag über die Veräußerung eines Portfolios von 11 Solar-Projekten in Deutschland mit einer Gesamtleistung von 51,7 MWp mit der re:cap green energy Deutschland GmbH, einer Projektentwicklungsgesellschaft innerhalb der re:cap global investors group ("re:cap"), unterzeichnet. Diese Vereinbarung stellt für beide Parteien einen bedeutenden Meilenstein dar und unterstreicht ihr gemeinsames Engagement zur Förderung der Infrastruktur für Erneuerbare Energien auf dem deutschen Markt. Das in Frankfurt ansässige Beratungsunternehmen Capcora fungierte bei dieser Transaktion als M&A-Berater auf der Seite von Milvio.



Das Portfolio umfasst elf Freiflächen-Photovoltaikprojekte in verschiedenen Entwicklungsstadien. Acht dieser Projekte befinden sich in Nordrhein-Westfalen, die übrigen in Sachsen-Anhalt und Niedersachsen. Für drei Projekte liegen bereits Baugenehmigungen vor, während die übrigen Projekte voraussichtlich zwischen dem ersten und vierten Quartal 2025 den Status der Baureife erreichen werden.



Diese strukturierte Transaktion ermöglicht es Milvio Energy, von seiner Entwicklungskompetenz zu profitieren, während re:cap sich hochwertige, baureife Projekte für sein Portfolio im Bereich Erneuerbare Energien sichern kann.



"Diese Vereinbarung unterstreicht, dass wir in der Lage sind, in Zusammenarbeit mit führenden internationalen Investoren wie re:cap hochwertige Solarprojekte in großem Maßstab zu realisieren. Sie ist ein Beleg für unsere starke Pipeline und unser Engagement auf dem deutschen Markt für Erneuerbare Energien", sagte Henri Constantin Stahl, Geschäftsführer von Milvio Energy.



re:cap ist ein führender Investmentmanager, der sich auf die Energiewende und Anlagen im Bereich der Erneuerbaren Energien spezialisiert hat und über eine langjährige Erfahrung auf dem deutschen Markt verfügt. Diese Transaktion stärkt die Position von re:cap im deutschen Solarsektor und trägt gleichzeitig zum wachsenden Portfolio nachhaltiger Energieinvestitionen bei.



"Wir freuen uns, dass wir uns dieses Portfolio von baureifen Solarprojekten sichern konnten, das unseren Fokus auf hochwertige Investitionen in europäischen Schlüsselmärkten widerspiegelt. Der deutsche Solarsektor bietet weiterhin ein enormes Potenzial, und diese Transaktion festigt unsere Position als wichtiger Akteur im Bereich der Erneuerbaren Energien weiter", kommentierte Thomas Seibel, CEO von re:cap.



"Wir sind stolz darauf, Milvio bei dieser effizienten Transaktion beraten zu haben. Es handelt sich um unsere zweite Zusammenarbeit mit Milvio, was unser Engagement für langfristige Partnerschaften und Effizienz bei der Geschäftsabwicklung unterstreicht. Unser tiefes Verständnis für die Bedürfnisse des Kunden und den Markt für Erneuerbare Energien ermöglichte es uns, eine maßgeschneiderte Lösung zu liefern", sagte José Joaquín Muñoz Osuna, Direktor bei Capcora.



Auf der rechtlichen Seite wurde re:cap von Stock+Partner beraten, während Milvio von RST Rechtsanwälte rechtlich unterstützt wurde.



Über Milvio Energy

Milvio Energy ist ein Entwickler und Betreiber erneuerbarer Energien, der sich auf Solar-Photovoltaik und große Batteriespeicherprojekte spezialisiert hat. Mit einer starken Erfolgsbilanz in Deutschland liefert das Unternehmen hochwertige Projekte entlang der gesamten Wertschöpfungskette erneuerbarer Energien, von der Entwicklung bis zum Betrieb.

www.milvio.energy



Über re:cap global investors ag

Die re:cap global investors ag ist ein führender internationaler Anlageberater, der sich auf die Sektoren Energiewende und erneuerbare Energien spezialisiert hat. Das Unternehmen unterstützt die FP Lux-Fondsreihe mit einem engagierten Team, das Projekte mit hohem Potenzial bewertet und auswählt.

Neben der Anlageberatung fungiert re:cap - direkt oder über seine Konzerngesellschaften - als kaufmännischer und technischer Vermögensverwalter. Dazu gehört die Überwachung des Betriebs von Anlagen für erneuerbare Energien und die Durchführung regelmäßiger Überprüfungen zur Optimierung von Prozessen und Einnahmequellen.

Als Boutique-Unternehmen bietet re:cap institutionellen Investoren erstklassige, maßgeschneiderte Beratung und begleitet ihre Investitionen in Infrastrukturprojekte im Bereich erneuerbare Energien. Bis heute hat re:cap Projekte mit einer Gesamtleistung von über 229 Gigawatt geprüft und mehr als 1,3 Gigawatt für den Erwerb durch FP Lux-Fonds empfohlen.

Die re:cap global investors ag ist Teil der FP Investment Partners-Allianz, einer Multi-Boutique-Plattform, die institutionellen Anlegern Zugang zu innovativen Vermögensverwaltern in den Bereichen Aktien, alternative Anlagen und Sachwerte bietet.

www.re-cap.ch .



Über Capcora

Capcora ist eine unabhängige Financial Advisory Boutique, die sich auf Dienstleistungen im Bereich M&A und Project Finance spezialisiert hat mit dem Ziel, die Energiewende in Europa zu beschleunigen. Das 2015 gegründete Unternehmen mit Sitz in Frankfurt am Main unterstützt seine Kunden in den Sektoren Erneuerbare Energien und Infrastruktur bei Verkaufs- und Kauftransaktionen (Sell-Side / Buy-Side M&A) sowie bei der Beschaffung von Mezzanine-, Unitranche- oder Senior-Finanzierungen.

www.capcora.com



