Tunnelbau gilt in der Baubranche als eine besonders anspruchsvolle Disziplin. Derart hochkomplexe Herausforderungen bringen heutzutage nicht nur bei Verkehrstunnel, sondern auch unzählige anderen Bauprojekten mit sich.

Barbarafeier im Brenner Basistunnel

Die Heilige Barbara gilt als Schutzpatronin der Bergleute und Tunnelbauer. Am 4. Dezember wird traditionell ihr Namenstag gefeiert und ihr Andenken geehrt - eine schöne Tradition, die auf vielen Tunnel-Baustellen gehegt und gepflegt wird. Traditionell wird bei Tunnelbauprojekten eine Statue oder ein Bildnis der Heiligen Barbara am Tunnelportal oder im Tunnelinneren aufgestellt, um ihren Schutz für die Arbeiter zu erbitten. Vor Beginn der Bauarbeiten wird oft eine Segnung des Tunnels durch einen Geistlichen vorgenommen. Außerdem finden am Barbaratag häufig besondere Zeremonien oder Gottesdienste statt, bei denen der Schutzpatronin gedacht wird.

An der Baustelle Brenner Basistunnel (ARGE H53) feierten an diesem Tag die Teams der PORR Group (ISIN: AT0000609607) und der Marti Gruppe gemeinsam und bekräftigten dadurch, dass im modernen Tunnelbau Tradition und kulturelles Erbe noch immer einen wichtigen Platz einnehmen. Mit einem Auftragswert von 959 Mio. Euro handelt es sich bei der Tunnelstrecke Pfons-Brenner um das größte Baulos der österreichischen Geschichte. Dieses umfasst folgende Vortriebsarbeiten: 15,2 km Haupttunnel Richtung Norden, 10,0 km Haupttunnel Richtung Süden, 1,6 km Erkundungsstollen Richtung Süden und 2,6 km Querstollen (37 Stück).

Längster Eisenbahntunnel der Welt

Das Jahrhundertprojekt Brenner Basistunnel zum Bau des mit 64 km weltweit längsten Eisenbahntunnels teilt sich in insgesamt sieben Baulose ein, wird von Österreich, Italien und der EU finanziert und soll nach derzeitiger Planung 2032 in Betrieb gehen. Insgesamt entstehen zwischen Österreich und Italien 230 km Tunnelröhren: zwei Haupttunnel für die Gleise mit einem Durchmesser von acht Meter, alle 333 Meter ein Querstollen sowie ein Erkundungsstollen mit sechs Meter Durchmesser. Aktuell sind 183 km ausgebrochen, aufgeteilt in Eisenbahntunnel (82 km), Erkundungsstollen (56 km) und sonst. Tunnelbauwerke (45 km). Aus ingenieurtechnischer und logistischer Sicht sowie unter Sicherheitsaspekten gelten solche Projekte zweifellos als besonders große Herausforderung, die angewandten Technologien zum Tunnelbau kommen aber auch in zahlreichen anderen Anwendungsgebieten zum Einsatz.

Der Tunnelbau erfordert ein besonders hohes Maß an Fachkompetenz, Innovationskraft, Flexibilität und technischer Lösungskompetenz, wobei Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz strengsten Kriterien folgen. Zudem ist auch im Tunnelbau die Schonung von Umwelt und Ressourcen ein immer wichtiger werdender Faktor.

Bei der PORR kommt im Tunnelbau bereits seit langem die Neue Österreichische Tunnelbaumethode (NÖT) zum Einsatz. Diese ist durch ihre konventionelle Vortriebstechnik und ihren zyklischen Vortrieb gekennzeichnet. Daneben erfolgt ein kontinuierlicher mechanischer Vortrieb mit Tunnelvortriebsmaschinen für Durchmesser bis zu 13 m. Die Rohrpresstechnik mittels Voll- oder Teilschnittverfahren wird für Durchmesser von 1,5 m bis mehr als 4 m angewandt. Wichtig zu wissen: Kontrollierte Sprengungen kommen insbesondere in hartem Gestein zum Einsatz, wo mechanische Vortriebsverfahren weniger effizient oder Vortriebsmaschinen nicht einsetzbar sind.

PORR mit langer Liste an Referenzen

Die Liste erfolgreich durchgeführter Tunnelprojekte ist auch aufgrund der Firmenhistorie von über 150 Jahren ausgesprochen lang und wird ständig erweitert.

Im Rahmen des Infrastrukturprojekts SuedLink, bei dem Strom aus Windenergie von Nord-Deutschland in den Süden transportiert werden soll, muss ein 5,2 Kilometer langer Tunnel unter der Elbe realisiert werden. Dieses Projekt spiegelt einen Auftragswert von 250 Mio. Euro wider und soll im Sommer 2027 fertiggestellt werden.

Aktuelle Tunnelarbeiten finden derzeit auch im Auftrag von EnBW Energie Baden-Württemberg AG in Forbach statt, wo PORR Kavernen und ein Stollensystem für das dortige Pumpspeicherkraftwerk baut. Bei Fertigstellung Ende 2027 wird das 5.200 m lange Tunnelsystem einen unterirdischen Wasserspeicher von 200 Mio. Liter ermöglichen. Weitere Pumpspeicherkraftwerke entstehen in Limberg bzw. Kaprun in Salzburg und Ebensee in Oberösterreich.

Da Tunnelprojekte in der Regel hohe Kosten verursachen, wäre ein anhaltender Zinsrückgang sicherlich hilfreich. Die EZB hat am 12. Dezember eine erneute Reduktion der Leitzinsen um 25 Basispunkte vorgenommen, was der gesamten Baubranche helfen dürfte.

----------

Möchten Sie regelmäßig zur Porr AG oder zu Nebenwerten informiert werden? Dann lassen Sie sich auf unseren Verteiler eintrage. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter mailto:e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Stichwort "Nebenwerte" oder "PORR".

PORR

ISIN: AT0000609607

WKN: 850185

Links:

https://www.bbt-se.com/

https://porr.de/leistungen/tunnelbau

https://porr-group.com/presse/presse-detail/news/zuschlag-fuer-baulos-h53-pfons-brenner-erteilt/

https://porr.de/projekte/teilchenbeschleuniger-fair/

https://porr-group.com/presse/presse-detail/news/porr-gewinnt-grossauftrag-fuer-suedlink-elbquerung-1/

https://porr.de/projekte/pumpspeicherkraftwerk-forbach/

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit PORR AG existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von PORR AG. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von PORR AG können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken von PORR AG können auf der Seite: www.porr.de entnommen werden.

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung PORR AG vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen des Autors wider und basieren auf Informationen, die dem Autor zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die der Autor für vernünftig hält, kann den Lesern nicht versichert werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Dr. Reuter Investor Relations ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

http://www.dr-reuter.eu/

http://www.small-microcap.eu/

Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=DE0000000014Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/18835161-tunnelbau-kernkompetenz-porr