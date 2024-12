Großauftrag: PORR errichtet in Stettin Fabrik für Windturbinen-Komponenten

Warschau/Wien, 19.12.2024 - Windar Renovables S.A., ein weltweit führender Hersteller von Türmen für Windkraftanlagen, hat die PORR mit der Errichtung einer neuen Fabrik in Ostrów Grabowski in Stettin beauftragt. In dieser werden künftig Türme, Masten und Fundamente für die neueste Generation von Windkraftanlagen hergestellt. Der Komplex wird 18 Monate Bauzeit in Anspruch nehmen.

Das Bauvorhaben in Stettin gilt als weiterer Meilenstein in der Entwicklung des Offshore-Windenergiesektors in Polen. PORR CEO Karl-Heinz Strauss erkennt eine hohe Nachfrage: "Der Bedarf an alternativen Energien in Europa ist groß und wird immer größer. Es ist daher dringend notwendig, die entsprechende Infrastruktur auszubauen. Wir sind stolz, mit dem Bau dieser Anlage einen Beitrag dazu zu leisten."

In der Anlage, die auf einem 17 ha großen Grundstück im Hafen von Stettin entsteht, werden künftig Türme, Masten und Fundamente für die neueste Generation von Windkraftanlagen hergestellt. Der wichtigste Teil der Fabrik ist dabei das Hauptgebäude; es enthält auf einer Gesamtfläche von mehr als 47.000 m2 u.a. vier Fertigungsstrecken für die Türme von Windkraftanlagen. Ebenfalls integriert ist eine Lagerhalle für die benötigten Rohstoffe. Ein zusätzliches, kleineres Nebengebäude ist für die Montage der Innenelemente vorgesehen. Insgesamt werden mehr als 3 ha Land für Lagerplätze erschlossen, dazu kommen Zufahrtsstraßen und ein Parkplatz für 100 Stellplätze. Die PORR wird sämtliche Arbeiten innerhalb von 18 Monaten abschließen.

Installationsterminal in Swinemünde

Im Bereich Ausbau der Offshore-Windenergie in Polen ist die PORR ein wesentlicher Player. So baut sie in Swinemünde den hydrotechnischen Teil eines bahnbrechenden Installationsterminals, welches der Wartung polnischer Windparks in der Ostsee dient. Es wird das erste Terminal dieser Art in Polen und eines der modernsten in Europa. Sein Start ist für 2025 geplant.

Alle Daten und Fakten auf einen Blick:

Projektart: Industriebau Leistungsumfang: Bau einer Fabrik für Komponenten von Windkraftanlagen inkl. Hauptgebäude, Nebengebäude, Lagerflächen, Zufahrtsstraßen und Parkplatz Auftraggeberin: Windar Renovables S.A. Auftragnehmerin: PORR S.A. Fertigstellung: Q2/2026

Foto:

Die PORR errichtet die neue Fabrik innerhalb von 18 Monaten Industria Project

Planung und Bauaufsicht erfolgen durch das auf Industriebau spezialisierte Planungsunternehmen Industria Project Sp. z o.o. aus Danzig Industria Project

Die Presseinformation inklusive hochauflösendem Bildmaterial steht Ihnen im PORR Newsroom zum Download zur Verfügung.

Über die PORR Group

Innovationskraft für Spitzenleistungen - dafür steht die PORR seit inzwischen über 150 Jahren. Sie ist mit ca. 21.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und einer Produktionsleistung von rund EUR 6,6 Mrd. (Geschäftsjahr 2023) eines der größten österreichischen Bauunternehmen und gehört zu den Top-Playern in Europa. Als Full-Service-Providerin bietet die PORR alle Leistungen im Hoch-, Tief- und Infrastrukturbau entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Der Fokus liegt auf den Heimmärkten Österreich, Deutschland, Schweiz, Polen, Tschechien, Slowakei und Rumänien. In ausgewählten internationalen Projektmärkten wie in Norwegen, UK und Katar ist die PORR ebenfalls tätig. Die PORR Aktie ist im prime market Segment der Wiener Börse gelistet.

