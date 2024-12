Mladá Boleslav (ots) -› Nach dem erfolgreichen Debüt in der Saison 2024 weitet der Hersteller sein Bonusprogramm für Kundenteams aus, die 2025 einen Škoda Fabia in Rally2-Spezifikation in der FIA Rallye-Europameisterschaft (ERC) einsetzen› Eingeschriebene Teams können Wertgutscheine für Ersatzteile oder den Kauf eines neuen Škoda Fabia RS Rally2 gewinnen› Der Vor-Ort-Teileservice von Škoda Motorsport unterstützt Kundenteams auch kommende Saison bei ausgewählten Läufen zur ERC und FIA Rallye-Weltmeisterschaft (WRC)Mit 13 eingeschriebenen Teams und 16 gemeldeten Fahrern hat sich das im Januar 2024 gestartete Bonusprogramm für Kundenteams von Škoda Motorsport in seiner ersten Saison als voller Erfolg erwiesen. 2025 stellt das Programm noch größere Gewinne in Aussicht. Eingeschriebene Teams, die eine beliebige Rally2-Version des Škoda Fabia in der FIA Rallye-Europameisterschaft (ERC) einsetzen, können pro EM-Lauf Gutscheine im Wert von 40.000 Euro gewinnen und bis Saisonende Gutschriften in Höhe von bis zu 90.000 Euro für den Kauf eines neuen Škoda Fabia RS Rally2 sammeln. Kundenteams können sich noch bis 28. Februar 2025 für das Programm anmelden.Nach dem großen Erfolg in der Debütsaison stattet Škoda Motorsport das Bonusprogramm in der Saison 2025 mit deutlich höheren Erfolgsboni aus - sowohl bei einzelnen EM-Läufen als auch für Positionen in der Gesamtwertung der Rallye-Europameisterschaft. Demnach erhalten kommende Saison nicht bloß die EM-Gewinner einen Bonus. Auch Teams, deren Cockpit-Crews in der Abschlusstabelle auf den Plätzen zwei und drei liegen, dürfen sich auf erhebliche Nachlässe beim Kauf eines neuen Škoda Fabia RS Rally2 freuen.Michal Hrabánek, Leiter Škoda Motorsport, erklärt: "Wir freuen uns sehr über die positiven Rückmeldungen zur ersten Saison unseres Bonusprogramms. Wir konnten unsere treuen Kunden unterstützen und die Position von Škoda als führende Marke unter den Rally2-Fahrzeugherstellern stärken. Für das zweite Jahr spüren wir bereits großes Interesse der Teams und erwarten einen intensiven Wettbewerb über die gesamte Saison."Cockpitbesatzungen oder registrierte Teams, die die FIA Rallye-Europameisterschaft 2025 mit einem Škoda Fabia RS Rally2, Škoda Fabia Rally2 evo oder Škoda Fabia Rally2 bestreiten, können bei jedem Saisonlauf für die Plätze eins, zwei und drei die auf 20.000, 12.000 und 8.000 erhöhten Prämien erhalten. Die Gutschriften summieren sich somit auf bis zu 40.000 Euro pro EM-Lauf und lassen sich bei Škoda Motorsport direkt für den Erwerb von Ersatzteilen verwenden.Nach Abschluss der ERC-Saison 2025 verteilt Škoda Motorsport für die Endpositionen im Championat weitere bis zu 90.000 Euro in Gutscheinform unter den Teilnehmern. Gewinnt ein Škoda Team mit eingeschriebenen Fahrern den EM-Titel, erhält es einen Rabatt von 50.000 Euro auf den Kauf eines neuen Fabia RS Rally2. Ein in der Gesamtwertung zweitplatziertes Škoda Team kommt in den Genuss eines 25.000-Euro-Gutscheins, für Endrang drei verteilt Škoda Motorsport eine Gutschrift von 15.000 Euro auf den Kauf eines neuen Škoda Fabia RS Rally2.Das Bonusprogramm steht allen Teams offen, die eine Rally2-Version des Škoda Fabia einsetzen und die gesamte Europameisterschaft bestreiten. Das Reglement und Anmeldeunterlagen stehen auf der Website von Škoda Motorsport (https://www.skoda-motorsport.com/en/erc-bonus-program-for-skoda-motorsport-customers/) bereit. Die vollständigen Bewerbungen müssen bis 28. Februar 2025 per E-Mail an bonus.program.erc@skoda-auto.cz eintreffen.Neben der Prämierung der erfolgreichsten Škoda Teilnehmer unterstützt Škoda Motorsport auch in der kommenden Saison alle Kundenteams bei ausgewählten Läufen zur FIA Rallye-Europameisterschaft und FIA Rallye-Weltmeisterschaft mit einem eigenen Ersatzteil-Lkw. Durch diesen Vor-Ort-Service können die Teams wichtige Ersatzteile direkt in den Service-Zonen erhalten. Außer der besseren Verfügbarkeit der Teile erhöht dies auch die Aussichten aller Škoda Fahrer, die Rallyes zu beenden.Die FIA Rallye-Europameisterschaft 2025Spanien 04.04. bis 06.04.2025Ungarn 09.05. bis 11.05.2025Schweden 30.05. bis 01.06.2025Polen 13.06. bis 15.06.2025Italien 04.07. bis 06.07.2025Tschechische Republik 15.08. bis 17.08.2025Vereinigtes Königreich 05.09. bis 09.09.2025Kroatien 03.10. bis 05.10.2025Pressekontakt:Andreas LeueReferent Tradition und ProjekteTelefon +49 6150 133-126E-Mail: andreas.leue@skoda-auto.deUlrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/28249/5934502