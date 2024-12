München (ots) -Bach begeistert: Den historischen Familienfilm "Bach - Ein Weihnachtswunder" sahen am gestrigen Mittwochabend 4,8 Millionen Zuschauer und Zuschauerinnen im Ersten, das entspricht einem Marktanteil von 19,6 Prozent. In der ARD Mediathek verzeichnete der Film vor der Ausstrahlung bereits 600.000 Abrufe.Die Verfilmung von Florian Baxmeyer nach dem Buch von Christian Schnalke versetzt die Zuschauer zurück in die Tage vor der Uraufführung des Weihnachtsoratoriums an Heiligabend 1734 in Leipzig. Neben Devid Striesow in der Rolle des Leipziger Kantors verkörpert Verena Altenberger die Rolle der Anna Magdalena Bach. Bachs erwachsener Sohn Emanuel wird von Ludwig Simon gespielt."BACH - Ein Weihnachtswunder" ist eine Produktion der EIKON Media GmbH in Koproduktion mit EPO Film, der ARD Degeto, MDR, BR und ORF. Produzenten sind Mario Krebs und Ernst Ludwig Ganzert, Koproduzenten Jakob Pochlatko und Dieter Pochlatko. Die redaktionelle Federführung liegt bei der ARD Degeto, Redaktion Claudia Luzius und Christoph Pellander. Für den MDR zeichnet Sven Döbler, für den BR Amke Ferlemann und für den ORF Klaus Lintschinger redaktionell verantwortlich. Das Drehbuch schrieb Christian Schnalke. Regie führt Florian Baxmeyer. Die Bildgestaltung liegt bei Sten Mende. Gefördert wurde die Produktion von der Mitteldeutschen Medienförderung (MDM), der FISAplus und dem Fernsehfonds Austria.Der Film ist noch bis zum 18. März 2025 in der ARD Mediathek abrufbar.Fotos finden Sie unter www.ard-foto.dePressekontakt:Dr. Lars Jacob,ARD-Programmdirektion, Presse und InformationTel.: 089/558944-898E-Mail: lars.jacob@ard.deNatascha Liebold,ARD Degeto Film, Kommunikation und PresseTel.: 069 / 150 93 46,E-Mail: natascha.liebold@degeto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5934506