Unterföhring (ots) -Vier Überraschungen zum vierten Advent. Im "The Masked Singer"-Finale werden schon drei Tage vor Weihnachten die letzten vier Geheimnisse gelüftet. Erlebt Willi W. sein Weihnachtswunder? Elektrisiert die Qualle das Publikum bis zum letzten Auftritt? Erklimmt der Panda mit seiner Girl-Power den finalen Thron? Oder erobert der Pirat den großen MaskedSinger-Schatz? Wer kann seine Identität im großen Finale von "The Masked Singer" am Samstag, 21. Dezember 2024, ab 20:15 Uhr live auf ProSieben und auf Joyn bis zum Schluss verbergen? Fest steht: Alle vier Masken fallen in der letzten Show.MaskedSinger-Gewinnerin der Frühjahrsstaffel Mirja Boes (der Floh) und Rätsel-Spezialist Rick Kavanian (Rosty, 2022) wollen als Rateteam-Gäste die vier Final-Masken enttarnen - genauso wie Palina Rojinski und Rea Garvey. Matthias Opdenhövel moderiert "The Masked Singer". Endemol Shine Germany produziert die Rätselshow für ProSieben.Das "The Masked Singer"-Finale - am Samstag, 21. Dezember 2024, um 20:15 Uhr live auf ProSieben und auf JoynPressekontakt:Lisa Wittkephone: +49 (0) 89 95 07 -1129email: lisa.wittke@seven.onePhoto Production & EditingNadine Vadersphone: +49 (0) 89 95 07 -1161email: nadine.vaders@seven.oneInfos & Fotos: www.presse.prosieben.de/themaskedsinger (https://presse.prosieben.de/themaskedsinger)ProSiebenEin Unternehmen der Seven.One Entertainment GroupOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5934529