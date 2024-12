Bad Dürkheim (ots) -Die ELARIS AG, ein deutscher Anbieter für E-Automobilität und Softwareentwicklung, und die Quanzhou University of Information Engineering in China geben eine strategische Partnerschaft bekannt. Diese Zusammenarbeit zielt darauf ab, ein zukunftsorientiertes Forschungs- und Entwicklungszentrum für intelligente Fahrtechnologien zu etablieren.Die Partnerschaft wird zunächst auf fünf Jahre ausgelegt. Beide Parteien betonen jedoch, die Zusammenarbeit im Sinne der Nachhaltigkeit und Innovation über das Jahr 2029 hinaus fortzusetzen.Stärken nutzen, Synergien erzeugenGetrieben vom gemeinsamen Ziel der Innovation und Exzellenz, werden die beiden Partner ihre Stärken in der Forschung, Entwicklung und Erprobung im Bereich des autonomen Fahrens bündeln. Im Fokus stehen Technologien wie die intelligente Wahrnehmung von Fahrzeugen, Konnektivität sowie autonome Fahrsysteme.Die entwickelten Technologien sollen zukünftig eine umfangreiche Infrastruktur und erweiterte Möglichkeiten für Fahrerassistenzsysteme, Leistungs- und Batteriesteuerungen bieten.Zukunft durch Bildung und WissensaustauschEin weiterer Schwerpunkt des Kooperationsprojektes liegt auf der Bildung und Entfaltung von Talenten. Ein ELARIS-Stipendium wird an der Quanzhou University eingeführt, und es werden Auslandsstudien sowie Praktikumsprogramme angeboten, um den Austausch herausragender Studierender zu fördern.Die wichtigsten Aspekte der Kooperation umfassen:- Entwicklung von Technologien: Forschung im Bereich des intelligenten Fahrens, einschließlich Fahrzeugwahrnehmung, Internet der Fahrzeuge, autonome Fahrsysteme, intelligente Karten und Fahrerassistenzsysteme.- Förderung der Forschung: Förderung von Forschung und Entwicklung im autonomen Fahren durch intelligente Straßennetze.- Ressourcenteilung: Umfangreiche Zusammenarbeit und Einrichtung von Testplattformen im Bereich intelligenter Verkehr.- Bildungsinitiativen: Einrichtung eines ELARIS-Stipendiums, und Durchführung von Austauschprogrammen für Studierende zwischen China und Deutschland."Diese Partnerschaft ist ein wichtiger Meilenstein für ELARIS, da wir unsere Expertise auf internationalem Terrain ausbauen und von dem umfassenden Know-how der Quanzhou University profitieren können", kommentierte Lars Stevenson, CEO von ELARIS AG. "Gemeinsam werden wir innovative Lösungen für intelligente Verkehrssysteme entwickeln, die weltweit Anwendung finden."Pressekontakt:ELARIS AGpr@elaris.infoOriginal-Content von: ELARIS AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168246/5934555