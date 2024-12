Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die FED hat beim gestrigen Zinsentscheid erwartungsgemäß das Leitzinsintervall um 25 Basispunkte auf 4,25% bis 4,50% gesenkt, so die Analysten der DekaBank.Im Statement sei die Forward Guidance erneut angepasst worden. Diese deute nun an, dass weitere Senkungen keine Selbstläufer mehr sein würden. Dies zeige sich auch bei den makroökonomischen Projektionen, die einen höheren Inflationsverlauf sowie weniger Leitzinssenkungen in den kommenden beiden Jahren als bislang enthalten würden. ...

