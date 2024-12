Nur wenige Aktien sind in diesem Jahr so gut gelaufen wie jene von Xiaomi. Das Papier konnte seinen Wert seit Jahresbeginn mehr als verdoppeln, was vornehmlich auf stärkere Verkäufe von Smartphones und einen beeindruckenden Start mit eigenen E-Autos zurückzuführen ist. Der Tech-Gigant ist aber noch in unzähligen weiteren Bereichen aktiv, und das oftmals auch mit großem Erfolg.Anzeige:Wachstum erzielt Xiaomi (KYG9830T1067) beispielsweise mit Klimaanlagen, die auf dem gigantischen Heimatmarkt immer mehr gefragt sind. Dabei bekommt Xiaomi es nun aber ...

