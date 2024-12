Am Montag erklomm die PayPal-Aktie ein neues 2-Jahreshoch. Am gestrigen Mittwoch ging es dann aufgrund des "Zinsschocks" in den USA aber um fast -5% nach unten. Doch wie stehen die Aussichten für den Aktienkurs im kommenden Jahr? Wird die PayPal-Aktie ihren Aufwärtstrend auch 2025 fortsetzen? Solides Wachstum Bevor ich mich an die Beantwortung dieser Frage mache, erst noch ein kurzer Blick auf die jüngste Geschäftsentwicklung. Im abgelaufenen dritten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...