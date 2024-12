Nachdem die Micron-Aktie bereits am gestrigen Mittwoch aufgrund der Zinspolitik der US-Notenbank über -4% einbüßte, stürzt sie am Donnerstagmorgen um über -15% in die Tiefe. Hat der Computerspeicherhersteller den Markt mit seinen Quartalszahlen schockiert? Zwei Gründe für Enttäuschung Das mit dem Schock kann man so sagen. Micron Technology hat gestern Abend nach Börsenschluss in den USA seine Zahlen für das am 28. November abgelaufene Quartal präsentiert ...

