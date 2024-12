Berlin (ots) -Viele Arbeitnehmer in Deutschland denken regelmäßig über einen Jobwechsel nach. In einer Umfrage der Recruiting-Plattform The Stepstone Group gaben sogar 73 Prozent der Befragten an, sich mindestens einmal monatlich mit diesem Thema zu beschäftigen. Der Jahreswechsel wird dabei häufig zum Anlass genommen, um den Vorsätzen Taten folgen zu lassen. Für Unternehmen bedeutet das, dass das Jahresende ein besonders guter Zeitpunkt ist, um Fachkräfte zu gewinnen.Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass es den Firmen gelingt, die wechselwilligen Arbeitnehmer von sich zu überzeugen. Eine starke Arbeitgebermarke, die Etablierung und Präsentation einer Unternehmenskultur und attraktive Karrieremöglichkeiten sind dabei nur einige Beispiele, wie das gelingen kann. Der folgende Beitrag beleuchtet näher, mit welchen Maßnahmen Unternehmen potenzielle Mitarbeiter zum Beginn des neuen Jahres für sich gewinnen können.Präsenz in den digitalen MedienDamit wechselwillige Kandidaten überhaupt Kenntnis von attraktiven Unternehmen nehmen, müssen Betriebe an ihrer Präsenz arbeiten, genauer gesagt, an ihrer digitalen Präsenz. Denn die meisten Fachkräfte informieren sich online über potenzielle Arbeitgeber, vor allem gegen Jahresende. Viele Interessenten schauen auch gezielt in Stellenanzeigen, sei es auf Jobportalen oder auf Social Media, um sich zunächst unverbindlich einen Überblick über neue Jobangebote zu machen.Deshalb ist es wichtig, dass sich die Zielgruppe bei Stellenanzeigen sofort angesprochen fühlt. Das gelingt einerseits mit einer ausführlichen Beschreibung der Tätigkeiten, die zum Arbeitsalltag in dieser Position gehören, andererseits sollten die Voraussetzungen und Erwartungen, die das Unternehmen an einen potenziellen Mitarbeiter stellt, klar definiert werden. Auf diese Weise erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass Bewerber hinsichtlich ihrer Fähigkeiten und Kenntnisse gut für diese Stelle geeignet sind. Der Effekt wird zusätzlich verstärkt, wenn bereits in der Stellenanzeige zwischen obligatorischen und optionalen Kompetenzen unterschieden wird.Verschiedene Anreize für potenzielle Mitarbeiter schaffenEbenfalls sollten potenzielle Fachkräfte sofort verstehen, was ein Unternehmen dem potenziellen Mitarbeiter bietet. Dazu gehört das Gehalt, das Arbeitnehmer dort erhalten. Die Vergütung sollte dabei den deutlich gestiegenen Lebenshaltungskosten angepasst sein. Ergänzt werden sollten monetäre Anreize außerdem dringend um nicht-monetäre Mitarbeiter-Benefits. Diese Form der Entlohnung ermöglicht Unternehmen, sich von ihrer Konkurrenz abzuheben, und ist daher ein wirkungsvolles Instrument zur Etablierung einer starken Arbeitgebermarke. Die Optionen für die Benefits sind dabei vielfältig und reichen von flexiblen Arbeitszeiten über Kinderbetreuungsmaßnahmen bis hin zu medizinischen Leistungen.Den Bewerbungsprozess transparent strukturierenWechselwillige Fachkräfte können sich derzeit in der Regel aussuchen, für welches Unternehmen sie arbeiten. Deshalb sollte der Bewerbungsprozess einerseits schnell abgewickelt werden, andererseits müssen die nächsten Schritte für den Bewerber jederzeit klar sein. Der potenzielle Mitarbeiter sollte bereits hier positive Erfahrungen mit dem Unternehmen sammeln, beispielsweise durch Rückmeldungen über den aktuellen Bearbeitungsstand oder die transparente Kommunikation relevanter Fristen. Digitale Tools, die diese Aufgaben automatisiert übernehmen, können Unternehmen dabei entlasten.Einen wertschätzenden Umgang pflegenDamit neue Fachkräfte nicht nur zu einem Unternehmen wechseln, sondern auch langfristig dort bleiben, ist ein wertschätzender Umgang mit den Mitarbeitern wichtig. Dazu gehören regelmäßige Rückmeldungen über die Leistungen, die signalisieren, dass jeder Arbeitnehmer zum Unternehmenserfolg beiträgt.Auch der Führungsstil sollte von gegenseitiger Wertschätzung und Anerkennung geprägt sein, statt auf starre Hierarchien und Unsicherheit in der Belegschaft zu bauen. Eine positive, vertrauensvolle Einstellung der Mitarbeiter zur Führungsebene trägt nicht nur zu einem harmonischeren Arbeitsklima bei, sondern erhöht dadurch automatisch die Leistungsbereitschaft der Angestellten. Bereits der wertschätzende Umgang mit Bewerbern, der auf entsprechendes Verhalten am Arbeitsplatz schließen lässt, trägt daher dazu bei, wechselwillige Fachkräfte für sich zu gewinnen. 