Der chinesische Technologiekonzern Xiaomi verzeichnet einen bemerkenswerten Aufschwung an der Börse. Seit Jahresbeginn hat sich der Aktienwert mehr als verdoppelt, was hauptsächlich auf die erfolgreiche Geschäftsentwicklung in verschiedenen Segmenten zurückzuführen ist. Im dritten Quartal 2024 konnte das Unternehmen seinen Umsatz auf 100,66 Milliarden Hongkong-Dollar steigern, was einem deutlichen Wachstum gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Besonders die verstärkten Smartphone-Verkäufe und der vielversprechende Einstieg in den Elektroautomarkt trugen zu dieser positiven Entwicklung bei.

Herausforderungen im Klimaanlagen-Segment

Während Xiaomi in vielen Bereichen Erfolge verbucht, zeichnen sich im Klimaanlagen-Segment neue Herausforderungen ab. Trotz steigender Nachfrage auf dem heimischen Markt sieht sich das Unternehmen mit Patentstreitigkeiten konfrontiert, die das weitere Wachstum in diesem Bereich beeinflussen könnten. Der Aktienkurs erreichte dennoch zuletzt ein 52-Wochen-Hoch bei 3,99 Euro, was das anhaltende Vertrauen der Investoren in die Gesamtstrategie des Unternehmens widerspiegelt.

