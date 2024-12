USA - Federal Reserve Bank kündigt Zinssenkung an

Werbung







Die US-amerikanische Zentralbank kündigte gestern Abend eine Zinssenkung von 25 Basispunkten an.



Wie die Federal Reserve Bank am Mittwochabend ankündigte, wird der Leitzins künftig um 25 Basispunkte gesenkt werden. Der US-amerikanische Leitzins wird somit in der Spanne zwischen 4,25 bis 4,5 Prozent liegen. Zudem signalisierte die Zentralbank, dass im Jahr 2025 mit weniger Zinssenkungen als im Vorjahr zu rechnen sei. Entsprechend der veröffentlichten Zinsprojektion rechnen die meisten Ratsmitglieder mit zwei Zinssenkungen im nächsten Jahr, unter der Voraussetzung, dass die Wirtschaft stetig wächst und die Inflation weiter zurückgeht. Im September hatte die Fed noch vier Zinssenkungen in Aussicht gestellt. Für 2025 werde somit im Mittel mit einem Leitzins von 3,9 Prozent gerechnet im Vergleich zu der Prognose von 3,4 Prozent im September. Bezüglich der Inflation werde für das kommende Jahr ein Wert von 2,5 Prozent erwartet. Der US-Markt reagierte äußerst negativ auf die Ankündigung. Am Mittwoch gab der S&P 500® um rund 2,4 Prozent nach, der Dow Jones Industrial Average® um 2,6 Prozent und der NASDAQ Composite Index® sogar um 3,6 Prozent.









Jahresausblick 2025



Quelle: HSBC