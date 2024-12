© Foto: ---/kyodo/dpa

Die japanische Notenbank (Bank of Japan) belässt ihren Leitzins und streicht etwas Balsam auf schwankenden Weltmärkte nach der Entscheidung der Federal Reserve.Die japanische Notenbank hält an ihrer Geldpolitik fest. Der Leitzins bleibt somit unverändert auf 0,25 Prozent. Das wurde am Donnerstag beschlossen. Die Notenbank hatte sich erst im März von ihrer jahrelangen Strategie der Negativzinspolitik verabschiedet. Ende Juli erfolgte sodann erst die zweite Zinserhöhung. Seitdem wird der Leitzins unverändert belassen. Eine dritte Zinserhöhung solle zu Beginn des ersten Quartals 2025 erfolgen, der genaue Zeitpunkt ist noch ungewiss. "Wenn sich Wirtschaft und Preise im Einklang mit unserer …