Auf mehr als 100 Milliarden Dollar könnte der Markt für Medikamente zur Adipositas-Therapie in den nächsten Jahren anschwellen - kein Wunder, dass Merck & Co. Novo Nordisk und Eli Lilly nicht das Feld überlassen will. Dazu haben sich die Amerikaner die Rechte an einer Abnehmpille des chinesischen Unternehmens Hansoh Pharma gesichert. Zunächst zahlt Merck für die Lizenzrechte des Präparats 112 Millionen Dollar. Weitere 1,9 Milliarden Dollar an Meilensteinzahlungen und Umsatzbeteiligungen könnten ...

